لعروس ربيع وصيف 2019: أفكار الشعر الكيرلي للتطبيق في الزفاف

وفي الماضي كانت تسريحات شعر العروس قاصرة على الشنيون، والشعر الأملس، أو الويفي “المموج” للتغيير، أما الآن فأصبحت صاحبات الشعر الكيرلي يعتمدن شعرهن الطبيعي في أفراحهن مع تنسيق بسيط.

حيث يمكن رفع الشعر الكيرلي على شكل شنيون مع وضع بعض الزهور، أو اعتماده منسدلاً بشكل طبيعي، وغيرها من الأفكار، وخاصة أننا على أبواب فصلي الربيع والصيف، والشعر الكيرلي مناسب جداً لطبيعة هذين الفصلين.

ولهذا نقدم لكِ عدداً من أفكار الشعر الكيرلي للتطبيق في الزفاف: