3 نصائح لإبقاء الخدود سمينة

يجب وضع واقي شمس على البشرة؛ لحمايتها من الأشعة فوق البنفسيجة الضارة

العديد من الناس يفضلون استخدام المنتجات التجميلية الضارة للبشرة في بعض الأحيان؛ وذلك لرغبتهم بالنتائج السريعة، وعدم صبرهم على استخدام العلاجات الطبيعية التي تُعدّ من الطرق الآمنة على البشرة، ولكنها تستغرق بعض الوقت للحصول على النتائج المطلوبة.

وفي هذا المقال إليكم بعض النصائح التي يجب اتباعها لإبقاء الخدود سمينة:

1- استخدام واقي شمس يومياً: إذ يجب وضع واقي شمس على البشرة؛ لحمايتها من الأشعة فوق البنفسيجة الضارة، وخاصةً عند الخروج.

2- الإكثار من شُرب الماء: إذ يُنصح بشرب الماء بكثرة؛ وذلك لترطيب البشرة، والحفاظ على صحّة الجسم والبشرة بشكلٍ جيد.

3- تجنّب النوم بالمكياج: يجب الحرص على إزالة المكياج وغسل البشرة قبل النوم؛ وذلك لسماح البشرة بالتنفس، والحفاظ على مظهرها الشبابي.

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