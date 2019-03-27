من خلال النظر إلى وجهك..اكتشف أمراضك

يمكن للوجه أن يكشف الكثير من الأسرار عن صحة الشخص من البقع الصفراء إلى حب الشباب

يمكن للوجه أن يكشف الكثير من الأسرار الخفية عن صحة الشخص، بداية من البقع الصفراء حول العينين إلى حب الشباب، والعديد من الـ”علامات” التي يمكن من خلالها كشف ما يحدث داخل أجسامنا.

ونقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية، عن استشاري الأمراض الجلدية، الدكتور أنطون ألكساندروف، قوله إن هناك عددا من التحذيرات التي على الشخص مراقبتها في المرآة، لأن وجهه يخفي الكثير من الأسرار حول الصحة العامة للجسد، ومن ذلك:

1-بشرة شاحبة

قد تكون البشرة الشاحبة علامة على نقص الحديد، فيقول الدكتور ألكساندروف إنه حين يكون الدم الذي يصل إلى الجلد غير كاف، فإن الوجه سيبدو شاحبا، لذا على الشخص تناول اللحوم الحمراء مرتين في الأسبوع لبناء الحديد في الجسم، إضافة إلى تناول العدس والفاصوليا والبقول والخضروات الورقية كالسبانخ.

2-حب الشباب

تسبب السكريات ظهور حب الشباب على البشرة، ويرى الدكتور ألكساندروف إن الشوكولاتة يمكن أن تسبب حب الشباب، موضحا أنه في الماضي كان يعتقد أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون أفضل للبشرة، لكن الأبحاث الحديثة أظهرت أن جميع الأنواع يمكن أن تجعل الوجه عُرضة للبقع، كما أشار إلى أن استهلاك الكثير من منتجات الألبان مثل: الزبادي والجبن، قد يتسبب في حدوث بقع الوجه أيضا.

3-عيون صفراء

إذا لاحظت وجود بقعة صفراء على الجلد حول عينيك أو في بياض العين، فقد تكون هذه علامة على أنك تعاني من اليرقان، تلك الحالة الشائعة لدى الأطفال، وإصابة الكبار بها تشير إلى إصابتهم بالتهاب الكبد أو عدوى فيروسية، أو مشكلات في الكبد أو المرارة أو البنكرياس.

4-عيون منتفخة

إذا كانت المنطقة أسفل عينيك تبدو منتفخة، فربما تكون مليئة بالسوائل، وهذا يمكن أن يشير إلى أن الكلى لا تعمل بشكل صحيح، أما إذا كان الوجه منتفخ بشكل عام، فقد يشير ذلك إلى خطر الإصابة بقصور قلبي.

5-التجاعيد العميقة

التجاعيد هي جزء طبيعي من الشيخوخة، لكن يمكن للتدخين أن يزيد سوء الخطوط عن طريق إتلاف الكولاجين والإيلاستين في الجلد، حتى سيجارة واحدة في اليوم يمكن أن تسرع من تأثير التجاعيد والارتخاء، ويمكن للمرطبات تقليل ظهور تلك التجاعيد.

6-احمرار الجلد

يعاني نحو 10% من الناس من مرض يسمى الوردية، ما يجعل الجلد على الوجه يبدو أحمر اللون، ويمكن أن يتفاقم الأمر إذا كنت تتناول الكثير من الطعام الحار، أو الكثير من المشروبات الساخنة المحتوية على الكافيين مثل: الشاي والقهوة، ويمكن لتناول الكحول والتعرض لأشعة الشمس، أن يزيد الأمر سوءا.

7-الشفاه الجافة

تجف الشفاه عادة عندما نعاني من الجفاف، أو ربما بسبب حالة الطقس، وعليك شرب الكثير من المياه، وإذا لم يؤد شرب المزيد من الماء إلى حل المشكلة، فقد تكون المشكلة بسبب الحساسية.

8-بقع متقشرة

إذا ظهرت على جلدك بقع حمراء متقشرة فذلك من تأثير أشعة الشمس، عليك فحصها لدى الطبيب لأنها قد تكون سرطانية، ولذا عليك مراقبة جلدك في جميع أجاء جسمك.

9-تشقق زوايا الفم

يمكن أن تحدث تشققات في زوايا الفم عند الأشخاص، الذين يعانون من نقص في فيتامين “ب”، والذي عادة ما يوجد في منتجات الألبان، وعادة ما يصاب بتلك الشقوق الأشخاص النباتيون.

10-الشعر الزائد

الشعر الزائد على الوجه شائع لدى النساء اللاتي لديهن متلازمة تكيس المبايض، والتي تصعب من الحمل، وقد يعني ذلك زيادة في هرمون التستوستيرون أو الكورتيزول.

11-القروح الباردة

تحدث القروح الباردة بسبب فيروس الهربس البسيط، حيث يهاجم الجهاز المناعي للشخص، وينتج عند بذل الشخص الكثير من الجهد، ولذا إذا ظهرت تلك القرح على الفم أو بالقرب منه، فاعلم أنك تبذل الكثير من الجهد.

12-وجه القمر

يمكن أن تتراكم الدهون الزائدة على جانبي الوجه ما يجعله على شكل قمر، ويقول الدكتور ألكساندروف، إنها قد تظهر عندما يعاني الشخص من زيادة الوزن ويحتاج إلى خسارة بضعة كيلوغرامات، ويمكن أن تكون أيضا مؤشرا على وجود مشكلات في الغدة الدرقية، أو وجود زيادة في الكورتيزول.