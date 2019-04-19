تعرفِ على فوائد البهارات والتوابل في عملية إنقاص الوزن

لا تقتصر فوائد التوابل على اضفاء نكهة لذيذة للطعام فحسب، بل هي تمتلك مفعولًا "سحريًّا" في إنقاص الوزن وإحراق دهون الجسم "العنيدة". وللمزيد حول أنواع التوابل وفوائدها في إنقاص الوزن، طالعوا السطور الآتية:

أنواع وفوائد التوابل:

هناك العديد من أنواع البهارات والتوابل المُستخدمة في إعداد الأطباق العربيَّة، والفعَّالة في إنقاص الوزن الزائد عبر رفع كفاءة عمليَّة التمثيل الغذائي وإحراق دهون الجسم، ومنها:

1- القرفة ترفع مستوى الإحراق في الجسم، ولا سيَّما إحراق السكّريات والدهون المتراكمة.

2- الكمون يزيد مُعدَّل التمثيل الغذائي في الجسم، ما يجعله الأكثر كفاءةً في خفض الوزن والتنحيف.

3- الفلفل الأسود يُحفِّز الجسم على إحراق السعرات الحرارية والدهون المتراكمة.

4- الزعتر البري يُخلِّص من الدهون ويمنع تراكمها، وخصوصًا تلك المتراكمة حول البطن.

5- الهيل (الحبهان) يدعم عمليَّة تفتيت الدهون، وخصوصًا تلك المتراكمة حول الأرداف.

6- الفلفل الحلو (بابريكا) يُخفِّف من مشكلات جهاز الهضم، ويُقلِّل من انتفاخ البطن، وله قدرة كبيرة على كبح الشهيَّة إلى الطعام.

7- الكزبرة الجافة تُساعد في كبح الشهيَّة المفرطة إلى الطعام.



خلطة التوابل لإنقاص الوزن وإحراق الدهون:

• المكوّنات: ليتر من الماء وملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون وملعقة كبيرة من القرفة وملعقة كبيرة من الكركم وملعقة كبيرة من الكمُّون.

• طريقة التحضير: يُغلى الماء، فتُضاف التوابل إليه. يُدع هذا الخليط جانبًا لساعة، ويُصفَّى بعدها. يُشرب باردًا بعد ساعة من الفراغ من كلِّ وجبة رئيسة.

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