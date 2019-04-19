تعرفِ على فوائد البهارات والتوابل في عملية إنقاص الوزن

أنواع وفوائد التوابل:
هناك العديد من أنواع البهارات والتوابل المُستخدمة في إعداد الأطباق العربيَّة، والفعَّالة في إنقاص الوزن الزائد عبر رفع كفاءة عمليَّة التمثيل الغذائي وإحراق دهون الجسم، ومنها:
1- القرفة ترفع مستوى الإحراق في الجسم، ولا سيَّما إحراق السكّريات والدهون المتراكمة.
2- الكمون يزيد مُعدَّل التمثيل الغذائي في الجسم، ما يجعله الأكثر كفاءةً في خفض الوزن والتنحيف.
3- الفلفل الأسود يُحفِّز الجسم على إحراق السعرات الحرارية والدهون المتراكمة.
4- الزعتر البري يُخلِّص من الدهون ويمنع تراكمها، وخصوصًا تلك المتراكمة حول البطن.
5- الهيل (الحبهان) يدعم عمليَّة تفتيت الدهون، وخصوصًا تلك المتراكمة حول الأرداف.
6- الفلفل الحلو (بابريكا) يُخفِّف من مشكلات جهاز الهضم، ويُقلِّل من انتفاخ البطن، وله قدرة كبيرة على كبح الشهيَّة إلى الطعام.
7- الكزبرة الجافة تُساعد في كبح الشهيَّة المفرطة إلى الطعام.
خلطة التوابل لإنقاص الوزن وإحراق الدهون:
• المكوّنات: ليتر من الماء وملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون وملعقة كبيرة من القرفة وملعقة كبيرة من الكركم وملعقة كبيرة من الكمُّون.
• طريقة التحضير: يُغلى الماء، فتُضاف التوابل إليه. يُدع هذا الخليط جانبًا لساعة، ويُصفَّى بعدها. يُشرب باردًا بعد ساعة من الفراغ من كلِّ وجبة رئيسة.
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