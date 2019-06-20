تعرف على فوائد الخس لمرضى السكري والبشرة أيضاً

يعتبر الخس من الخضروات التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر التي يحتاجها الإنسان نذكر منها: فيتامين ب، والكالسيوم، وفيتامين ج، والبروتين، والماء، بالإضافة إلى فيتامين أ.

وكما يتميزّ أيضاً بطعمه الشهي، حيث يدخل في إعداد العديد من المأكولات، والساندويشات، والسلطات المختلفة وفي هذا المقال سنتحدث عن فوائد الخس لمرضى السكري:

- يساعد على إدرار البول لدى مرضى السكري.

- يزيد من إفراز هرمون الأنسولين في الجسم.

- يخفض نسبة السكر في الدم.

- يحتوي على نسبة ألياف مرتفعة.

أما فوائد الخس للبشرة:

- يزيد نضارة البشرة.

- يزيد نعومة البشرة.

- يحدّ من ظهور تورمات العينين والهالات السوداء.

- يزيل السموم والأوساخ عن البشرة.

- يغذّي البشرة بشكلٍ فعّال.

- يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.

- يحدّ من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على البشرة.

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