تغلبوا على حرارة الصيف وانعموا بالهدوء والاسترخاء مع إيفوريا سبا في هيلتون أبوظبي جزيرة ياس

بيان صحفي

اكتشفوا عالمًا من الاسترخاء والهدوء هذا الصيف لدى إيفوريا سبا في هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، واستمتعوا بمجموعة واسعة من الخيارات لتقشير الجسم وأقنعة الوجه وجلسات التدليك وغيرها. عيشوا أجواء السكينة التي تغمر الحواس مع الخدمات المتخصصة والعديد من العروض المقدمة لمحبي السبا طوال الصيف.

صحة ومرح

من المهم للغاية الاعتناء بتغذية وترطيب الجسم والبشرة والشعر خلال الأشهر الحارة. يمكنكم هذا الصيف اختيار منتجات السبا الحصرية من إيفوريا سبا، فيما يحصل الضيوف على رصيد بقيمة 50 درهمًا إماراتيًا لشراء أي من منتجات السبا عند وضع إشارة للفندق (hiltonabudhabiyasisland@) على صورهم الخاصة باللياقة والصحة عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

ويمكن للضيوف ختام الجلسات العلاجية بالاسترخاء في الجاكوزي أو غرفة البخار أو الساونا أو غرفة الاسترخاء الخاصة في كلّ من المرافق المنفصلة للرجال أو للسيدات.

المكان: إيفوريا سبا

الصلاحية: يسري العرض حتى 30 أغسطس 2021

السعر: رصيد بقيمة 50 درهمًا إماراتيًا عند وضع إشارة للفندق (hiltonabudhabiyasisland@ عبر قنوات التواصل الاجتماعي

رحلة العافية

يمكن للضيوف الاستمتاع باستخدام بركة السباحة مجانًا من الأحد إلى الخميس مع عرض إيفوريا سبا لرحلة العافية المتكاملة. تشمل التجربة التي تمتد 30 دقيقة عددًا من الجلسات العلاجية المركّزة التي تضاف إلى خدمات الضيوف الحالية أو يمكن الحصول عليها بشكل منفصل. صممت تلك الجلسات لإيفوريا سبا بهدف تعريف الضيوف على الأساليب المتخصصة وغير الشائعة المستوحاة من أشهر ثقافات السبا حول العالم.

المكان: إيفوريا سبا

الصلاحية: يسري العرض من الأحد إلى الخميس حتى 30 أغسطس 2021

السعر: 330 درهمًا إماراتيًا تشمل جلسة Journey Enhancement لمدة 30 دقيقة واستعمال بركة السباحة.

تفتح إيفوريا سبا أبوابها يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا إلى 9:00 مساء. للحجز، يرجى التواصل عبر العنوان الإلكتروني Spa.YasIsland@Hilton.com أو الاتصال بالرقم +9712 208 6873.

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