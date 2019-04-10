مستحضرات تقشير البشرة من صنع يدك

تقشير البشرة يساعد على التخلص من الزوائد اللحمية والشوائب

1-شفاه ملساء بلا تشقق

ويعزّز امتلاء الشفاه، والسكّر يزيل القشور والشوائب، وزيت بذور العنب مرطّب وغني بمضادات الأكسدة، وجوز الهند يغذّي ويحافظ على شفاه ملساء.

- لتحضير هذا المقشّر الرائع، امزجي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند مع ما يوازيهما من السكّر، ونصف ملعقة صغيرة من زيت بذور العنب. بعدها، أضيفي إلى المزيج ثماني قطرات من زيت النعناع الأساسي.

- خذي عيّنة من هذا المزيج ودلّكي بها شفتيك بحركات دائرية، ثم اشطفيها بالماء.

2-قدمان بنعومة الحرير

إذا كنت تحبّين انتعال الأحذية المفتوحة والصنادل الجميلة، اعتني بنعومة كعب قدميك وتفادي تشقّقهما باستعمال المقشّر المصنوع من حبوب القهوة، الموز، زيت الزيتون، والملح الخشن.

- لتحضير المقشّر، امزجي ثلث كوب من حبوب القهوة المطحونة مع ما يوازيه من ملح البحر الخشن وزيت الزيتون، ونصف موزة ناضجة في وعاء نظيف.

- قبل استعمال المقشّر على كعبَي قدميك، املئي وعاءً بالماء الفاتر، وأضيفي حفنةً من الملح الخشن وكوبًا من خلّ التفاح الأبيض، وانقعي به قدميك لمدّة عشر دقائق. بعدها، جفّفي قدميك جيّدًا، ووزّعي المقشّر الذي حضّرته على كامل قدميك، واتركيه لمدّة خمس دقائق، ثمّ دلّكي به قدميك مركزّةً على كعبيهما، وذلك لمدّة ١٠ دقائق من التدليك المتواصل. فوّحي قدميك بالماء وجفّفيهما، واستمتعي بنعومتهما.

3-جسم مخملي

- احصلي على جسم مخملي ناعم ذي بشرة ملساء خالية من الشوائب وساتينية المظهر باستعمال مقشّر تحضّرينه من الشاي الأخضر، زيت جوز الهند، والسكّر الأسمر.

- الشاي الأخضر معروف بفوائده المضادة للالتهابات والتي تلطّف الاحمرار، وتخفّف من مظهر الندوب، والسكّر الأسمر يزيل الخلايا الميتة ويملّس الجلد، بينما يعمل زيت جوز الهند على تغذيّة البشرة، ترطيبها، ومنحها لمعانًا ساتينيًا جذّابًا.

- أفرغي محتوى كيسين من الشاي الأخضر في وعاء صغير، وأضيفي كوبًا من السكّر الأسمر، ونصف كوب من زيت جوز الهند العضوي. امزجي الكل جيّدًا في الخلاّط الكهربائي للحصول على مزيج متماسك. بعدها، دلّكي جسمك بهذا المزيج من أسفل قدميك صعودًا إلى أعلى جسمك، ولا تنسي ذراعيك وكوعيك في شكل خاص.

4-يدان رائعتان

لتمليس سطح اليدين وترطيبه، وإزالة التشققات والخلايا الميتة عنه.

- جرّبي قناع الشوفان مع زيت جوز الهند، الفانيلا، العسل، والسكّر.

-امزجي في وعاء جاف ونظيف مقدار كوب ونصف الكوب من الشوفان المطحون مع نصف كوب من زيت جوز الهند العضوي، ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيلا وما يوازيها من العسل والسكّر الأسمر.

-خذي عيّنة من المزيج، ودلّكي بها سطح يديك معتمدةً حركات دائرية، ثم فوحيه بالماء الفاتر، ولا تنسي استعمال الكريم المرّطب لليدين يوميًا.

5-بشرة نضرة ومتألقة

حافظي على نقاوة بشرتك ونضارتها من دون التسبّب بتحسّسها باستعمال مقشر مصنوع من الفاصولياء العضوية، فهي سرّ جمال البشرة اليابانية المعروفة بنقاوتها وإشراقتها.

- اطحني كوبًا من الفاصولياء العضوية في مطحنة البن الكهربائية للحصول على خليط ناعم، وأضيفي القليل من الماء الفاتر لصنع معجونة شبه رخوة تدلّكين بها وجهك (متجنّبةً محيط عينيك)، عنقك، وأعلى صدرك. وكلما شعرت بأن العجينة أصبحت جافة، أضيفي المزيد من الماء لكي تتمكّني من تدليك بشرتك بسهولة للتخلّص من الخلايا الميتة. استعمال الفاصولياء العضوية أساسي لتفادي تحسّس البشرة.

- هذا المقشر مفيد أيضًا كقناع، يمكنك وضع العجينة بينما تكون شبه سميكة على وجهك، وتركها لتجفّ كليًا قبل غسل وجهك بالماء.

-لا تستعملي هذا القناع أكثر من مرّتين في الأسبوع إذا كانت بشرتك جافة أو حسّاسة. وإذا كانت دهنية، يمكنك استعمال القناع أو المقشّر ثلاث مرّات في الأسبوع.

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