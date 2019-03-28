كيف تلون بيض شم النسيم بألوان صناعية

يرمز البيض إلى خلق الحياة من العَدم وتناوله من الشعائر المهمّة عند المصريين

يتمّ تناول البيض في شم النسيم لأنّ للبيض معنى رمزي يرتبط بالفراعنة؛ حيث يرمز البيض إلى خلق الحياة من العَدم، لذلك كان تناول البيض قديماً من الشعائر المهمّة عند المصريين.

وتقوم السيدات بتلوين البيض بألوان وزخرفات مختلفه تضيف له شكلاً جمالياً مُتقناً، وسنقدّم لكم في هذا المقال طريقة تلوين بيض شمّ النسيم بألوان صناعية:

المكونات:

صبغة طعام (حسب الرغبة).

بيض.

أقلام فلوماستر.

طبع لاصقة بألوان وأشكال مختلفة.

أعواد خشب صغيرة (أعواد الأسنان).

أوراق ملوّنة للزينة.

طريقة العمل:

- نحضر البيض ونغسله جيداً، ثمّ نستخدم عود الخشب لنحدث ثقباً في الجهة السفلية للبيضة، ونُفرغ البيض في وعاء ونتركه للاستخدام.

- نفرّغ البيض كاملاً ونغسله من الداخل بالماء والصابون للتخلّص من الرائحة.

- نترك البيض حتى يجف.

- نضع مقداراً من الماء في وعاء صغير، ونضع فيه بضع نقاط من صبغة الطعام ونحرّكها.

- ثم ننقع البيض فيها حتى يأخذ اللون والدرجة التي نرغب بها.

- نخرج البيض من الصبغة بعد أن يكسب اللون، ونرسم عليه باستخدام أقلام الفلوماستر.

- من الممكن استخدام الطبع بدل الرسم على البيض حسب الذوق.

- ثم نحضر مجموعةً من الورق الملوّن ونقصّه على شكل شرائط رفيعة، ونضعه في طبق قش.

- ثم نضع البيض بطريقة جميلة فوق الورق الملوّن ونزيّن به المائدة.

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