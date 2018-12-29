8 فوائد لتناول الطعام بمفردك.. اكتشفها!

يمكنك أن تأكل بالخارج وتتسلى بمشاهدة الناس (shutterstock.com)

بعض الناس يجدون في تناول الطعام بمفردهم ممل، بينما يشعر آخرون بالخجل أو القلق، لدرجة قد تجعلهم يأجلون تناول الطعام تماما، حتى يصبحوا بمفردهم.

الأسر التي تتكون من شخص واحد هي الأسرع نموا، من بين التركيبة السكانية عالميا، ويعيش نحو 300 مليون شخص بمفردهم حول العالم، وذلك وفقا لأرقام الأمم المتحدة ومنظمات أخرى.

وأشارت دراسة، أعدها طبيب نفسي في جامعة ولاية جورجيا الأمريكية، إلى أن الأكل الجماعي يتسبب في أن يأكل الأشخاص كميات أكبر بنسبة 44 في المئة، بما في ذلك كميات أكبر من الدهون.

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شيلا ديلون مراسلة برنامج الطعام، الذي يذاع على راديو "بي بي سي 4"، توصلت إلى ثمانية أسباب، قد تجعل تناولك الطعام بمفردك شيئا جيدا حسب ما نشر على موقع "بي بي سي".

1- يمكنك تناول أي طعام تحب، فتناول الطعام بمفردك يجعلك حرا، في اختيار الطعام الذي تأكله، دون الأخذ في الاعتبار تفضيلات الآخرين.

2- لن تضطر إلى أن يشاركك الأخرون طعامك

3-ربما يسهل عليك هذا الأمر الحفاظ على نظام غذائي صحي.

4- يمكنك أن تأكل حسب سرعتك

الكاكاو له فوائد عديدة للجسم وأبرزها!

5- يعطيك فرصة للاستمتاع بالطعم

6- يمكنك أن تأكل بالخارج وتتسلى بمشاهدة الناس

7- لن تضطر لسماع أصوات مضغ الآخرين

8-يمكنك أن تأكل في أي وقت، وفي أي مكان تشاء