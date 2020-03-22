توصيل الطعام الى المنزل: هل طعامك آمن من الكورونا؟

نشهد في هذه الظروف اضطرابًا في الاقتصاد العالمي حيث يواصل فيروس الكورونا Novel Coronavirus COVID-19 انتشاره عبر البلدان بمعدل سريع. كإجراء للوقاية ، قام العديد من الأشخاص بالحجر الذاتي بأنفسهم من خلال البقاء في المنزل لوقف انتقال الفيروس. مما سبب ضربة لشركات المطاعم حول العالم حيث تناول الطعام والوجبات السريعة في المطاعم ليس خيارًا متاحًا. ومع ذلك ، أصبح طلب الطعام عبر الإنترنت وسيلة مفضلة للأشخاص الذين لا يتقنون الطبخ في المنزل. وتعد تطبيقات مختلفة لطلب الطعام عملائها "بتوصيل الطعام بدون تلامس"، بينما اعلنت علامات تجارية كبرى للوجبات السريعة تطبيق شروط النظافة يومياً. وتشمل هذه التعقيم جميع مناطق المطاعم على فترات منتظمة طوال اليوم والتعقيم المتكرر للطاولات والعدادات والأبواب ومقابض الأبواب كل 30 دقيقة إلى جانب تعقيم أكياس التسليم.

ما هو التوصيل بدون تلامس؟

في محاولة لمنع انتشار فيروس COVID-19 ، يتم أخذ العزلة الذاتية على محمل الجد. هذا يعني عدم الخروج إلى المتاجر للحصول على المواد الغذائية والإمدادات. لكن الوجبات السريعة تقدم الآن توصيلًا بدون تلامس لحماية كل من العميل والسائق. يمكن للعملاء الآن أن يطلبوا من رجال التوصيل ترك الطعام في مكان آمن مثل عتبة الباب. تم اتخاذ هذه الخطوة لتقليل الاتصال بين الطرفين.

هل يمكن أن ينتشر COVID-19 من خلال الطعام؟

بما أن الفيروس ينتشر من خلال العطس والزفير والسعال على شكل رذاذ وقطرات ، فمن غير المحتمل أن ينتشر الفيروس من خلال الطعام ما لم يلوث شخص مصاب بالفيروس طعامك. لتجنب مثل هذا الموقف ، يفضل ممارسة الإبعاد الاجتماعي والالتزام بالنظافة والمعايير الصحية.

سخن طعامك

ومع ذلك ، لضمان التأكيد على أمن الطعام ينصح بوضع الطعام في الفرن أو الميكروويف في درجة حرارة عالية قبل تناوله.