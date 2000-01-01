ماذا ينتظر برج الجدي من توقعات لعام 2023؟ وهل سيشهد عام 2023 بدايات موفقة وجديدة وأحداث إيجابية وتطورات مميزة من جميع النواحي؟ في هذا المقال نقدم لكم توقعات برج الجدي المهنية والحظوظ العاطفية التي سترافقه لعام 2023 وفقاً لتوقعات علماء الفلك.

توقعات برج الجدي 2023

توقعات برج الجدي 2023، سوف تكون هذه السنة سنة العمل الجاد والجيد والكثيف والاهتمامات الجديدة والأحلام التي كنت تنتظر أن تحققها، والتي تجعل نفسيتك أفضل من السنة الماضية، حضّر نفسك لأعمال كثيرة تستوجب التركيز ولا تبعثر الأفكار بتفاصيل قد تضللك في بعض الأحيان، تعتبر سنة 2023 سنة هادئة، وأنت قادر خلالها على تحقيق كل الآمال إذا عملت بإيجابية وتفاؤل، تقود أعمالك في كل الاتجاهات ما سيتطلب منك سعياً دائماً، وقد يطرأ حدث لتطوير بعض القدرات الفطرية التي تتمتع بها، إن الحوافز كثيرة وستحدث تغيرات جذرية في قناعاتك وفي نظرتك لبعض الناس أو المشاريع، حاول أن تلتزم بنادي رياضي وتهتم بوزنك أكثر.

نقاط ضعف برج الجدي الرجل

رجل برج الجدي لا يثق بالآخرين بسهولة

يتجاهل رجل برج الجدي مشاعر الآخرين في علاقاته العاطفي والاجتماعية.

رجل برج الجدي عنيد ومستبد.

رجل برج الجدي منظم بطريقة مبالغ فيها.

مزاجي شخصية لا يمكن التنبؤ بها.

متقلب المزاج

متشائم بشكل دائم حتى لو كان ناجحاً للغاية فهو يفكر في نفسه بأنه قليل الإنجاز دائماً.

عنيد للغاية

يتمتع بعقلية قوية،ويصعب على الآخرين إقناعه بتغيير تصميمه، إذ لديه مشكلة في تقبل وجهة نظر الآخرين حتى إن كان خاطئاً ويعتقد بأنه يمثل المنطق.

متحفظ وخجول منطوي

نادراً ما يُظهر مشاعره الداخلية التي يشعر بها لأي شخص مهما كانت مكانته لديه.

أناني

وبسبب طبيعته الخجولة يشعر بأنه غير مرتاح تجاه الأشخاص الذين يلتقي بهم لأول مرة، لهذا يجب منحه الوقت الكافي حتى يشعر بالراحة والثقة تدريجياً.

نقاط ضعف برج الجدي المرأة

امرأة برج الجدي عنيدة للغاية

تحتاج دائماً إلى السلام والهدوء لذلك تفضل قضاء وقتها بمفردها.

عندما تتخذ امرأة برج الجدي قراراً يصعب تغييره، فإنها تحب فعل الأشياء بطريقتها الخاصة، ومهما كانت وجهة نظر الآخرين فإنها تحب أن تكون دائماً على حق، وتتمتع بطريقة وأسلوب خاص في الجدال لا يمكن تصوره لإثبات وجهة نظرها، وذكائها السريع وسرعة البديهة لديها يجعل كل الأمور تسير لصالحها.

تحتاج امرأة برج الجدي إلى السلام والهدوء لذلك تفضل قضاء وقتها بمفردها.

انطوائية

مادية

امرأة برج الجدي تعمل بجد وتقدر ممتلكاتها الشخصية وتعبها وتقدر الأشياء المادية التي تحصل عليها.

مشاهير برج الجدي

محمود المليجي

عمرو يوسف

أحمد حاتم

كمال الشناوي

سمير صبري

عبد المنعم مدبولي

وفيق الزعيم

أم كلثوم

داليدا

ناديه

نيللي

درة

أنغام

دنيا سمير غانم

جيمين

بوراك أوزجيفيت

طولجا صاريتاش

أهو توركبينج

في من بي تي أي

اس بي واي

تيكون من توبي ام

سو نغمين

كانغين (سوبر جونيور)

قو هار

مينزي

لي سونغي

يوسوب بيست

هيورين (سيستار).

ومعنا أيضًا من مشاهير برج الجدي الكورين سولجي

يونا

سيوليهون

عيوب برج الجدي

يتّصف برج الجدي بقلّة المرح حيث يغلب عليه طابع الجديّة بكامل ظروف الحياة.

من الشخصيات الإنطوائيّة التي تميل للعزلة.

فضّل البقاء في مكان هادئ بعيد عن الناس والمناسبات إلى جانب تفضيله لقلّة الكلام والمجاملات.

عيوب برج الجدي أيضاً تأخُّره باتخاذ القرارات الحاسمة التي تختص العمل والعائلة.

عدم قدرته على الوقوع بالحب بسبب التأخر في اتخاذ القرارات ولا يحصلون على الحب بشكل سريع بسبب وجود كوكب القمر والزهرة بمدارات الجدي.

الدكتاتورية

قلّة الثقة بالآخرين والخيال الواسع والغرور الشديد.

التقيّد بقراراته حتّى لو كانت غير صائبة

الملل والروتين في حياته

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