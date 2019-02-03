جميلة البوابة: جل منعش للبشرة

هذا العلاج المنزلي الفعال جدا سيزيل كل الشوائب والبقع الداكنة وحب الشباب من بشرتك ولن يعود أبداً.

في غضون أيام قليلة من استخدامه ، يمكنك رؤية النتائج الإيجابية

لهذا العلاج ، ستحتاج إلى:

زيت جوز الهند + هلام الألوة فيرا

الخطوات الواجب اتباعها:

في وعاء نظيف

تضاف 1 ملعقة من هلام الألوة فيرا

تضاف نصف ملعقة زيت جوز الهند.

تمزج. يوضع المزيج على وجهك ويدلك لمدة دقيقتين

يغسل الوجه بعد 15 دقيقة

يفضل القيام بذلك قبل الذهاب للنوم. يمكنك استخدام هذا العلاج 3 مرات في الأسبوع.