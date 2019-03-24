10 طرق تساعدك على الوقاية من حب الشباب

يكاد يكون من المستحيل الحصول على فترة مراهقة دون عدد كبير من الشكاوى حول بشرتك؛ لذا تقدم دكتورة إيمان محمد أخصائية جلدية وتجميل وليزر بجامعة القاهرة، بعض النصائح للبشرة؛ لكي تبدو صحية ونضرة.

مشيرة إلى أن حب الشباب والرؤوس السوداء والبشرة الدهنية تتصدر قائمة الشكاوى المتعلقة ببشرة المراهقين؛ لأن الهرمونات تؤدي إلى تضخم الغدد الدهنية في الزيت؛ مما يجعل جلد المراهقين دهنيًا، بالتالي تظهر لديهم مسامُّ كبيرة ورؤوس سوداء».

وهنا سنقدم أفضل النصائح الجلدية للعناية بالبشرة في سن المراهقة:

1-العناية اليومية:

يساعد منظف للعناية اليومية بالبشرة لمرة واحدة في اليوم، أو مرتين إذا كانت بشرتك دهنية أو متسخة طوال اليوم. ولكن عليكم اختيار المنظف المناسب لنوع البشرة الخاص بكم، ويفضل أن يحتوي على حمض الساليسيليك.

2-مسح المكياج قبل النوم:

وقد يتسبب النوم بالمكياج في ظهور حب الشباب، ويؤدي على المدى البعيد لشيخوخة البشرة، فعليك بغسل بشرتك قبل النوم مباشرة؛ للتخلص من الزيوت والأوساخ التي يتسبب في تراكمها المكياچ.

3-التقشير:

ويجب باستمرار أن يتم عمل التقشير للبشرة لمدة مرة واحدة إلى مرتين في الأسبوع.

4-جل حب الشباب:

واستخدمي جل حب الشباب للتخلص منه.

5-امتنعي عن المشاركة في أدوات المكياج:

إنها فكرة سيئة بشكل خاص لمشاركة قلم العين أو الشفاه؛ لذلك لا يمكنك استخدام الأدوات الخاصة بصديقتك أو ترك أدواتك لها.

6-المحافظة على يديك نظيفتين باستمرار:

عليكِ غسل يديك قبل أن تلمس وجهك أو تلمس المكياچ، وتنظف الأسطح الأخرى التي تلامس بشرتك، والتي من أخطرها الهاتف.

7-اختاري منتجات البشرة بعناية

وإذا لاحظتِ أن حب الشباب يتجمع حول خط الشعر أو الأماكن التي يفرش فيها الشعر، فعليك استبدال منتج الشعر، وذلك لأنه قد يكون السبب.

8-تجنب الصفات المضرة:

مثل وضع معجون الأسنان على البشرة، في الواقع، يمكن لهذا أن يجعل الجلد أسوأ إذا كنت تعانين من حساسية تجاه المكونات.

9-استخدام واقية من الشمس:

«فن استخدام صن بلوك واقي الشمس، يساعد أيضًا في تلاشي ظهور حب الشباب»، ولكن عليكم اختيار منتج خالٍ من الزيت، والبحث عن مستحضرات التجميل، مثل الأساس السائل الذي يحتوي على الحماية من الشمس.

10-تحدثي مع طبيبك:

إذا كان لديك البثور الحمراء المليئة بالصديد أو كتل كبيرة تحت الجلد مؤلمة، أو تترك ندوباً.

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