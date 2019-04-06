وصفة قشر البصل لحرق الدهون في أسبوع

تتعدّد الوصفات الطبيعيَّة المُساعدة في إحراق الدهون المتراكمة في الجسم، وأبرزها قشر البصل لخصائصه “الخارقة” على دهون الكرش والأرداف.

بحسب “سيدتي” وصفة قشر البصل وفوائدها في إحراق الدهون، في الآتي:

فوائد قشر البصل في إحراق الدهون

لا يعتبر قشر البصل فعّالًا في إحراق الدهون فحسب، بل إنَّه يمنع تراكم الدهون في مناطق الجسم المختلفة، وخصوصًا في الكرش والخاصرتين والظهر والأرداف، وفق دراسات.

وصفة قشر البصل في إحراق الدهون

1-تُنقع قشور البصل في كوبين من الماء المغلي، وتُترك من خمس دقائق إلى عشر منها. يُصفَّى الماء بعد ذلك، مع شرب القليل منه، يوميًّا، قبل تناول وجبات الطعام الرئيسة الثلاث.

2-يُفتِّت هذا العصير الدهون، ويُكافح الجوع والرغبة في تناول الطعام خلال الفترة الفاصلة بين الوجبات.

3-ومن المُمكن إضافة القليل من العسل أو الكمُّون لزيادة مفعول عصير البصل في إحراق الدهون. علمًا أنَّ المداومة اليوميَّة على شرب عصير قشر البصل ستنعكس خسارة في الوزن.

4-يُفضَّل أن يترافق تطبيق هذه الوصفة، مع اعتماد رجيم صحي يخلو من الدهون الضارَّة والمأكولات المقلية وتلك الجاهزة والمصنعة والغنية بالملح والسكّر.

5-ولمزيد من الفوائد، يُنصح باستخدام قشر البصل الأحمر، كونه أكثر فعاليَّة مُقارنة بأنواع البصل الأخرى فيإحراق الدهون وتفتيتها ومنع تراكمها من جديد.