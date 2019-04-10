الوقاية من حساسية الأنف وطرق العلاج منها

تناول الثوم والبصل يعد علاجا طبيعيًا لحساسية الانف

تعرف حساسية الأنف بأنها التهاب الأغشية المبطنة للأنف، نتيجة تنفس أو استنشاق إحدى المواد المهيجة التي يتحسس منها المصاب، وتبدأ الأعراض بالظهور خلال دقائق من التعرض لهذه المواد.

وصفات طبيعية لعلاج والتخفيف من أعراض حساسية الأنف

الثوم والبصل يعتبران مطهر وقاتلان للجراثيم فتناولهما بشكل يومي، يعد علاجاً طبيعيًا وناجحًا لالتهاب الأنف وحساسيته ويخلصان الجسم من السموم ويخففان من تهيج الأنف.

تعتبر فاكهة الأناناس ذات فعالية لعلاج حساسية الأنف اللوز وبذور الكتان جميعها تعد علاجاً ناجحاً لاحتوائها على أوميجا 3 التي تقاوم اصابات الجهاز التنفسي. المغنيسيوم ينبغي الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على المغنيسيوم مثل الخضروات والفاكهة

الوقاية من حساسية الأنف وقبل التفكير بالعلاج

لا بد من الحرص على الوقاية من مسببات حساسية الأنف، اهمها: إقفال النوافذ في المنزل والسيارة الابتعاد عن الحدائق والبساتين في موسم الربيع وبداية الصيف والخريف الابتعاد عن الحيوانات التي تثير الحساسية مثل القطط. التقليل من نسبة وجود عثة الغبار.

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