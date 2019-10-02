حضريها في دقائق.. أسهل 5 وصفات طعام للمرأة العاملة

تحتاج المرأة العاملة أسهل وصفات الطعام لأنها لا تمتلك الوقت الكافي لإعداد الطعام:

أولاً: طريقة عمل القُنَّبيط (القرنبيط) المقلي

وقت التحضير: 15 دقيقة

وقت الطهي: 15 دقيقة

الوقت الكلى: 30 دقيقة

المقادير

2 x كوب (140 جرامًا) من دقيق الذرة.

1 x ملعقة كبيرة زبدة

1 x ملعقة صغيرة ملح

¾ x كوب (240 مللى) ماء

الخطوات

هنقلب دقيق الذرة مع الملح كويس ونخلطهما كويس مع الزبدة وبعدين هنضيف الماء لحد ما العجينة تتماسك.

هنقسم العجينة لكور صغيرة جدًا قطرها حوالى 3 سنتيمترات، وهنحط الكور واحدة واحدة جوه كيس بلاستك ونفردها بالنشابة، وهنقطها على شكل مثلث.

هنسيب العجينة حوالى ربع ساعة ترتاح وبعد كده فى طاسة غويطة على نار عالية هنقلي رقائق العجين لحد ما تتحمر وبكده تبقى جاهزة للتقديم.

ثانيًا: طريقة عمل بطاطس فريسكس

وقت التحضير: 40 دقيقة

وقت الطهي: 10 دقائق

الوقت الكلى: 50 دقيقة

المقادير

2 x ملعقة كبيرة باكينج بودر

2 x ملعقة كبيرة مايونيز (للصوص)

1 ½ x ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x كوب (140 جرامًا) دقيقًا

1 x معلقة صغيرة كركم

1 x ملعقة كبيرة كاتشب (للصوص)

½ x ملعقة كبيرة زبادي (للصوص)

½ x ملعقة صغيرة شطة (إختيارى)

½ x كيلو بطاطس

1 x عدد خيار (مخلل مقطع شرائح صغيرة للصوص)

الخطوات

هنقشر البطاطس ونقطعها صوابع.

فى بولة هنخلط الدقيق والشطة والكركم والملح والباكينج بودر جيدًا مع القليل من الماء علشان تمسك فى البطاطس كويس.

هنقلب البطاطس فى خليط الدقيق كويس وندخلها الثلاجة حوالى نصف ساعة قبل القلى.

هنقلى البطاطس فى زيت غزير ساخن حتى تتحول للون الذهبى.

لعمل الصوص هنخلط المايونيز والكاتشب والزبادى والخيار المخلل كويس فى بولة صغيرة.

هنقدم البطاطس مع الصوص.. ويقدم.

ثالثًا: طريقة عمل البانيه بالمستردة والمشروم

وقت التحضير: 10 دقائق

وقت الطهي: 20 دقيقة

الوقت الكلى: 30 دقيقة

المقادير

2 x ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 x ملعقة كبيرة مسطردة

2 x حزمة بقدونس

1 x بصلة مفرومة

½ x كيلو مشروم

½ x كيلو صدور دجاج مخلية (بانيه)

الخطوات

هنسخن الزيت ثم نضيف إليه البصل ويقلب جيدًا لمدة 5 دقائق.

بعدين نضيف الدجاج إلى البصل ويقلب جيدًا حتى يصبح لونة بنيًا.

بعد كده نضيف البقدونس والمشروم لخليط الدجاج وتترك المكونات لمدة دقيقتين على النار.

بعدين نغطي وعاء الطهي ويترك على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

بعد كده نضيف المستردة ونقلبّ جيدًا مع خليط الدجاج والمشروم.

بعدين نرفع الخليط عن النار ويسكب في طبق التقديم.

رابعًا: فاهيتا الدجاج

المقادير:

نصف كيلو صدور بانيه (يتم تغيير الكمية حسب الحاجة)

2 بصلة متوسطة الحجم (متقطعة جوانح)

2 طماطم متوسطة الحجم

2 فلفل أخضر

2 فلفل أحمر وأصفر

معلقة مايونيز

ملعقة كاتشب

8- توابل (ملح وفلفل وبصل بودردة وثوم بودرة وبابريكا)

طريقة التحضير:

1- تقطع صدور الدجاج شرائح بالطول أو مكعبات

2- نضع الدجاج على البصل ونقلب حتى يصبح لون الدجاج فاتحًا.

3- نضع البهارات (بابريكا، فلفل، ثوم بودرة، بصل بودرة)

4- نضع الفلفل الألوان ونقلب حتى يذبل ونضيف الطماطم بعد تقطيعها.

5- نضع ملعقة المستردة وملعقة الكاتشب ونضبط الملح ونضيف كوب ماء صغير.

6- نترك الدجاج يُطهى على النار وعندما يمتص الدجاج "الصوص" ندخلها الفرن ليصبح لونها بنيًا من الأعلى.

خامسًا: معكرونة فوتيتشيني ألفريدو

المقادير:

2 x قطعة زبدة، 1 ½ x كوب (140 جرامًا) من جبن بارميزان مبشور، 1 ½ x كوب (140 جرامًا) من الكريمة اللبّاني، 1 x رشة ملح، 1 x رشة فلفل أسود مطحون، 1 x ملعقة صغيرة بودرة ثوم، 1 x كيس مكرونة فوتيتشيني، ½ x كوب (140 جرامًا) من الجبن الرومي المبشور.

الخطوات:

في حلة هنغلي ميه وعليها شوية ملح، بعد ما تغلى هنضيف عليها كيس المكرونة ونسيبها من 8 لـ10 دقائق أو لحد ما تستوي، وعلى ما المكرونة تستوي هنبدأ نعمل الصوص. نجيب طاسة غويطة ونضيف الكريمة وهي على النار، ونضيف عليها الزبدة ونقطعها قطع صغيرة بالملعقة الخشب ونقلب جيدًا لحد ما تدوب، ونضيف الملح وبودرة الثوم والفلفل، ونضيف الجبن الرومي والبارميزان ونقلب جيدًا على درجة حرارة متوسطة لحد ما يدوب الخليط ويبقى صوص، وبعد تصفية المكرونة من الميه هنضيفها على الصوص ونقلبها كويس، وتبقى جاهزة للتقديم.

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