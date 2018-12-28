حقن البلازما وثاني أكسيد الكربون لعلاج الهالات السوداء

ما هو الروتين الصحيح للعناية بالبشرة فى فصل الشتاء ؟

يجب الأهتمام بأختيار غسول مناسب لنوع البشرة ووضع تونر لغلق المسام والحرص على وضع كريم الحماية من أشعة الشمس ووضع كريم الليل والنهار والحفاظ على ترطيب البشرة بشكل دائم لحمايتها من الجفاف.

كيف يمكن التعرف على كل نوع بشرة ؟

يتم التعرف على نوع البشرة من خلال الأستعانة بطبيب الجلدية عن طريق إستخدام أجهزة مخصصة لمعرفة نوع البشرة ودرجة الحماية المطلوبة وتحديد الكريمات المناسبة لكل نوع بشرة.

ماسك التمر المنزلي للتخلص من البشرة الجافة

أسباب ظهور الهالات السوداء تحت العين ؟

- الإرهاق الشديد والتوتر وعدم الحصول على القدر الكافى من النوم

- أستخدام الكومبيوتر لفترات طويلة

- عدم إزالة مكياج العين بشكل صحيح

- أسباب وراثية

- التدخين وتناول الكحول

- وجود مشاكل بالكبد والكلى

- الأنيميا ونقص مخزون الحديد فى الدم

- خسارة الوزن

الطرق المثلى لعلاج الهالات السوداء ؟

فى حالة وجود تصبغات يتم عمل تقشير بأستخدام مستحضرات خاصة لهذه المنطقة

الحقن وهناك عدة أنواع يمكن إستخدامها يتم تحديدها حسب الحالة منها حقن الميزوثيرابى و حقن البلازما وحقن الفيلر وحقن ثانى أكسيد الكربون.

علاج الأنيميا ونقص مخزون الحديد بالفيتامينات المناسبة

جربي ماسك الفراولة لتكتمل إطلالتك المثالية في العيد

كيفية الحفاظ على المناطق الحساسة من الإسمرار ؟

- إرتداء ملابس ألوانها فاتحة لأن الجلد يتأثر بلون الملابس

- تقليل إحتكاك الجلد وخاصة لأصحاب الوزن الزائد

- عمل تقشير بارد باستخدام كريمات مكوناتها طبيعية ويتم تحت إشراف الطبيب

السن المناسب لأستخدام كريمات التجاعيد ؟

- البشرة البيضاء تتأثر بأشعة الشمس بشكل أكبر لذلك يجب البدء فى إستخدام الكريمات المضادة للتجاعيد فى سن ال 22

- البشرة السمراء تتحمل أشعة الشمس بشكل أكبر لذلك يمكن البدء بوضع الكريمات فى سن ال 30 .