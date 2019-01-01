وصفة لعمل حلوى بودنج التوفي السائل

وصفة اليوم هي طريقة عمل حلوى بودنج التوفي السائل، والتي نقدمها لكم في طريقة عمل سهلة الخطوات لعمل الحلويات اللذيذة بطريقة جديدة.

المكونات:

مكونات البودنج (الحلوى):

- 55 جراما من الزبدة وكمية إضافية للدهن.

- 170 جراما من السكر الأسمر الناعم.

- 1 معلقة من العصير المركز (مثل البرتقال).

- بيضتان كبيرتان مخفوقتان قليلاً.

- 200 جرام من الدقيق ذاتي التخمير

- 200 جرام تمر.

- 290 مل من الماء المغلي.

- 1 معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

- 1/2 معلقة صغير من مسحوق الفانيليا.

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مكونات صوص التوفي:

- 600 مل من كريمة الخفق الثقيلة.

- 350 غراماً من السكر الناعم جداً.

- 90 غراماً من الزبدة غير المملّحة.

- 2 ملاعق صغيرة من العسل الأسود.

- أيس كريم الفانيلا عند التقديم.



الخطوات:

- تسخين الفرن عند درجة حرارة 200 درجة. دهن قوالب الحلوى بالدقيق والزبدة.

- وضع كل من الزبدة والسكر معاً في الخلاط حتى يصبح الخليط ناعما. إضافة العصير المركز والعسل الأسود والبيض بالتدريج حتى يصبح قوام المزيج متماسكا وسلسا. ثم إضافة الدقيق والخلط بسرعة منخفضة حتى تمتزج جيداً، ثم قم بنقلها إلى وعاء.

- وفي نفس الوقت قم بوضع التمر في الماء المغلي وهرسه تماماً . وإضافة بيكربونات الصوديوم والفانيليا . ثم صب خليط التمر إلى خليط البودنج والتقليب حتى يمتزجوا تماماً.

- صب الخليط في القوالب والخبز لمدة من 20 -25 دقيقة حتى يصبح لونه بني الى ذهبي.

- ولعمل الصوص قم بتسخين جميع مكوناته في وعاء والتقليب حتى الغليان.

- إخراج البودنج من القوالب ثم صب الصوص عليها وتزيينها بأيس كريم الفانيلا.

