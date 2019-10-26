حلوى تشيز كيك بارفيه

هل تبحث عن وصفة حلو سهلة ولذيذة لا تحتاج الى الخبز؟
المكونات:
2 رطل من الفراولة ، مقطعة إلى شرائح
1 ملعقة طعام سكر
8 أوقية جبن قليل الدسم
نصف كوب زبادي يوناني خال الدسم
1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا
نصف كوب سكر بودرة
1 ½ كوب كريمة خالية من الدسم
2/3 كوب بسكويت غراهام مفتت
الطريقة:
في وعاء ، ترش شرائح الفراولة بالسكر. وتقلب بلطف ثم توضع جانباً لحين تحضير كعكة الجبن بالفراولة.
في وعاء الخلط ، تخفق الجبنة الكريمة واللبن والسكر حتى تصبح ناعمة. يضاف ½ كوب من الكريمة المخفوقة.
لتحضير الحلو، تقسّم المكونات بين 8 أكواب. أولا يوضع فتات بسكويت غراهام ، الجبنة الكريمية ، والفراولة.
تكرر الطبقات وتزين بالكريمة.