هل السيدات عرضة للإدمان أكثر من الرجل.. إليكم الجواب!



وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة فاندربيلت الأمريكية ونُشرت في دورية "نيوروسيكوفارماكولوجي" يعتبر فهم الطريقة التي تقع فيها المرأة في دائرة الإدمان حيوياً من أجل توفير العلاجات المناسبة.



وأجرى فريق البحث تجارب على الفئران أظهرت أنه عند ارتفاع مستوى هرمونات الخصوبة تكون الإناث أكثر عرضة للاستجابة لمؤثرات الإدمان من أجل الحصول على الكوكايين.