هل السيدات عرضة للإدمان أكثر من الرجل.. إليكم الجواب!
إدمان المرأة للمخدرات بأشكالها المختلفة يمر بعملية مختلفة عن الرجل (shutterstock.com)
تعتبر السيدات أسرع إستجابة لكل الأشياء من الرجال في معظم الأمور ، ويشمل ذلك سرعة إدمانها قبل الرجل وقدرتها علي الإدمان أكثر منه بل وأسرع.
أوضحت دراسة أمريكية إن إدمان المرأة للمخدرات بأشكالها المختلفة يمر بعملية مختلفة عن الرجل، ويؤدي ذلك إلى سهولة وقوعها في فخ الإدمان، وتتميز المرأة بارتفاع مستوى هرمونات الخصوبة مقارنة بالرجل، كما أنها تتعلّم أسرع منه عادة، ويجعلها ذلك أكثر عُرضة إلى الإدمان.
وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة فاندربيلت الأمريكية ونُشرت في دورية "نيوروسيكوفارماكولوجي" يعتبر فهم الطريقة التي تقع فيها المرأة في دائرة الإدمان حيوياً من أجل توفير العلاجات المناسبة.
وأجرى فريق البحث تجارب على الفئران أظهرت أنه عند ارتفاع مستوى هرمونات الخصوبة تكون الإناث أكثر عرضة للاستجابة لمؤثرات الإدمان من أجل الحصول على الكوكايين.
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