بأقل التكاليف.. خطوات بسيطة لبشرة صحية!
شرب كميات كبيرة من الماء ما يعادل لتر ونص يوميًا (shutterstock.com)
الكثير من السيدات يبحثن عن أساليب صحة و جمال البشرة , دون أن يعلموا أن هناك خطوات بسيطة جدا لكن ذات فائدة كبيرة في صحة الجسم واالبشرة , كما أنها خطوات غير مكلفة نهائيًا.
1-شرب كميات كبيرة من الماء ما يعادل لتر ونص يوميًا.
2- ممارسة الرياضة بانتظام على الأقل يوميا 30 دقيقة. (رياضة المشي).
3- تنظيم وقت النوم فالنوم مبكرا ضروري لصحة أفضل لبشرتك وجسمك.
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4- تناول الكثير من الخضار والفواكه الغنية بالفتيامينات.
5- الاعتناء بنظافة وجهك وغسله مرتين في اليوم لإزالة الأوساخ والدهون.
6- عدم فرك وجهك بقوة عند التجفيف لأن ذلك يهيج بشرتك.
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7-استعمال واقي الشمس قبل التعرض للشمس أثناء الخروج وذلك لحماية بشرتك من الأشعة الضارة وحمايتها من التجاعيد وتفاعلات الأكسدة التي تسبب الشيخوخة.
8- استعمال المرطب الملائم لبشرتك.
9- عدم النظر لساعات طويلة متواصلة لشاشات الهاتف المحمول أو اللابتوب أو التلفاز لان ذلك يرهق العين.
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