خطوات للحصول على دجاج بالفرن طري وغير جاف

الكل يحب طبق الدجاج المشوي بالفرن ولكن غالبآ ماتخشى سيدة المنزل أن يكون الدجاج بالفرن جاف وصعب الابتلاع والهضم.

إليك هذه الحلول للحصول على صينية دجاج مشوية بالفرن :

- احرصي على وضع الدجاج في صينية، وغطيه بقطعة من ورق الألومنيوم. فهذا يمنع تعرضه لحرارة الفرن بشكل مباشر وبالتالي جفافه وقساوته.

دجاج مشوي على طريقة هاواي

-بعد ذلك ضعي الصينية في صينية أخرى تحتوي على القليل من الماء. و هكذا يمكنك طهو الدجاج في الفرن وكأنك تفعلين ذلك بواسطة طنجرة الضغط، ويمكنك الحصول على قطع لذيذة وطرية.

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