تكبير الأرداف أصبح مؤخرًا من الأمور التي تسعى العديد من السيدات إلى تحقيقها

تكبير الأرداف أصبح مؤخرًا من الأمور التي تسعى العديد من السيدات إلى تحقيقها، وذلك يعود لأسباب عديدة، نذكر منها: اعتقادهن بأن الأرداف الكبيرة هي من علامات الجمال والأنوثة، أو لانّهن يعانين من النحافة المفرطة، هذا بالإضافة إلى سعيهن لجذب انتباه الرجل، وقد يكون السبب نابعاً من رغبتهن في اكتساب القليل من الوزن لجعل الجسم أكثر جمالاً وتناسقاً.

وفي هذا المقال نقدم لكم خلطة طبيعية لتكبير الأرداف:

المكوّنات:

- ملعقتان كبيرتان من الحلبة، والخميرة الفورية.

- كمية مناسبة من عشبة القيروان.

- عشبة جنين الماعز

طريقة التحضير والاستخدام:

- مزج المكونات مع بعضها البعض جيداً.

- أخذ أربع ملاعق كبيرة منها، وإضافتها إلى كوبٍ من الماء، وتقليبه للحصول على مزيجٍ كريمي.

- دهن المزيج على الأرداف وتدليكها بشكلٍ دائري وتركه مدّة ست ساعات.

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