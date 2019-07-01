دراسة مثيرة.. 35 % من السيدات تواعدن الرجال من أجل الوجبات المجانية (صورة)

تفاجئنا الكثير من الدراسات بنتائجها المثيرة غير المتوقعة، ومؤخرًا كشفت دراسة حديثة أن بعض السيدات تواعدن الرجال من أجل الحصول على الوجبات المجانية!

عندما يتعلق الأمر بالارتباط، غالبًا ما يكون الحب هو سيد الموقف، ولكن يبدو أن الأمر يختلف لدى بعض السيدات، ولا يرتبط سوى بشهيتهن وإمكانية الحصول على وجبة مجانية، وليست الرومانسية أو فهم الطرف الآخر بصورة أفضل كما هو متوقع.

فوفق لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف انديا"، أجرى خبراء من جامعة "أزوسا باسيفيك" في كاليفورنيا، دراسة واسعة النطاق على مجموعتين من السيدات، بدأت بطرح عدة أسئلة على 820 سيدة، تتعلق بمعتقداتهن وسماتهن الشخصية وحالتهن الاجتماعية.

بعد ذلك، تم طرح عليهن أسئلة أخرى بشأن ما إذا واعدن رجالًا من قبل من أجل لقاءات العشاء أو الغداء التي تمنحهم وجبات مجانية، واعترف بالفعل حوالي 23 % من المشاركات بمواعدتهن رجالًا من أجل تناول الطعام مجانًا وأنهن يرين الموضوع مقبولًا اجتماعيًا، بينما رأت معظم السيدات أن الأمر غير مقبولًا.

بالإضافة إلى ذلك، طرح الخبراء نفس الأسئلة على مجموعة أخرى من 357 سيدة، واعترف 33 % منهن بمواعدة رجال من أجل الطعام المجاني.

هذا وخلص الباحثين إلى أن السيدات اللواتي يدخلن في علاقات من أجل تناول الطعام مجانًا، يكن أكثر ميلًا لحمل سمات وصفوها بالـ "ثلاثي المظلم"، وهي "السيكوباتية" و"النرجسية" و" المكيافيلية"، وهذا المصطلح الأخير يشير إلى الدهاء والازدواجية في السلوك، والتعامل بمنطلق "الغاية تبرر الوسيلة".

وبعد ما كشفته الدراسة من نتائج مثيرة، خاصة أنها اعتمدت على مشاركات سيدات، يتساءل الخبراء بشأن كيف ستكون النتائج في حال تنفيذ نفس الدراسة على الرجال.

المزيد من آدم وحواء:

ما هو هرمون الحب ومتى يفرزه الجسم؟

دراسة مثيرة.. نقضي 52 دقيقة يوميًا في النميمة