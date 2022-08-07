دعاء لأهل غزة تحت القصف مكتوب،دعاء لشهداء غزة، أجمل أدعية لغزة مكتوبة، دعاء لحفظ أهل غزة،كل هذه الأدعية سنرفقها في هذا المقال، حيث يعيش الشعب في دولة فلسطين وبشكل يومي على أمل الاستقلال والهدوء والعيش بسلام واطمئنان بعيداً عن القصف والقتل، ففتالى الأجيال على أرضها، والتي تطالب بزوال الاستبداد والتخلص من الظلم والعبودية

دعاء لأهل غزة تحت القصف مكتوب

اللهمَّ يا رحيم ارحم أهل غزّة ونجّهم من براثن اليهود، كما نجّيت نبيك إبراهيم من نار النمرود.

اللهمَّ اجعل نارهم برداً على أهل غزّة، ونجّهم من براثن اليهود يا ذا الجلال والعزّة.

اللهمَّ يا رب قويهم وثبت أقدامهم وانصرهم على الحق يا رب العالمين.

اللهمَّ يا قويّ قوّي إيمانهم وثبتهم على الحق.

اللهمَّ يا ناصر المستضعفين انصرهم، فهم عبادك المظلومين الضعيفين الراجين رحمتك.

اللهمَّ يا ودود، يا ذا الفضل الحميد، انصر شعب فلسطين على اليهود.

دعاء لشهداء غزة

اللهمَّ يا أرحم الراحمين، قوّي إيمانهم، وضاعف صبرهم، وألهمهم القوة يا ناصر المظلومين يا الله.

اللهمَّ ارفع أبعد الضرر عنهم، اللهم قوّهم بإيمانك، وانصرهم على أعدائهم وأعداء الإسلام.

اللهمَّ يا منزل الكتاب على نبيّك محمّد، وهازم الأحزاب اهزم اليهود، وانصر أهل فلسطين عليهم فهم على حق وأنت أهل الحق يا أرحم الراحمين.

أجمل أدعية لغزة مكتوبة

اللهمَّ يا مغيث الصابرين، انصر أهل فلسطين على مصابهم وبلواهم، وأعنهم يا معين.

يا رب المستضعفين ورافع البلاء عن عبادك المقدمين لكَ الشكوى، ارفع الغمامة عن أهل فلسطين، وأبعد عنهم هذه البلوى.

اللهمَّ عجّل عليهم الفرج، وأخرجهم من الضيق إلى الفرج يا رب العالمين.

اللهمَّ هوّن عليهم مصابهم، واجعلهم ممن صبرَ ونال جرّاء صبرهم.

اللهمَّ أنزل عليهم رحمتك يا أرحم الرحمين، فأنت ربهم وإله الكون ناصر المستضعفين.

اللهمَّ يا مفرّج الكرب، انصر أهل فلسطين في هذه الحرب.

دعاء لحفظ أهل غزة

اللهمَّ ارحم أهلنا في غزة وارزقهم على صبرهم المكانة العالية والرفعة والعزة بجاهك يا الله ارزقهم من الحياة كل سعادة وملذة.

اللهمَّ ارحم من كانوا في ديارهم خائفين للاستسلام هم رافضون والحياة الكريمة هم طالبون فارزقهم إياها يا رب العالمين.

اللهمَّ ارزق أرض فلسطين الطاهرة النصرة على لجيوش العدو الغابرة.

اللهمَّ يا رب العرش العظيم أبعد كيد وغيظ اليهود عن فلسطين واجعل أهلها سالمين آمنين وارزقهم النصر يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ ارحم كل شهيد استبسل ودافع عن أرض فلسطين الطاهرة وارزقه الجنة وارحمه برحمتك الواسعة القادرة.

اللهمَّ يا رب العرش ابعد قوماً كان بقدومهم على فلسطين نحس واجعل النار لهم مسكناً واملأ حياتهم بالألم والتُعس.

أدعية لفلسطين

اللهم يا مسبب الأسباب يا قاهر الأعداء يا هازم الاحزاب يا منزل الشتاء يا مخرج الأموات يا هادم الذات، يا كاشف الكرب يا سميع يا عليم يا بانيه السماء بغير عمد ما مسير الأرض بغير عون .

اللهم انصر اهل فلسطين على من عاداهم اللهم صوب رميهم اللهم ثبت الارض تحت اقدامهم اللهم اجعل نار اعدائهم برد وسلام على المسلمين. اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء اللهم احرس المسجد الأقصى من مكر الماكرين اللهم اقتل من قتل المسلمين.

اللهم انصر شعب فلسطين على اعدائك اعدائهم اليهود .

اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوه والهيبة في قلوب اعدائهم اللهم اشفي جرحاهم واطلق اسر اسراهم اللهم انصر مجاهديهم في سبيلك في برك وبحرك وجوي يا رب العالمين آمين.

أدعية لأهل فلسطين والمسجد الأقصى

دعاء لأهل غزة