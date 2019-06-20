دون أن نلاحظ...هكذا كشفت ميغان ماركل عن جنس مولودها من خلال أزيائها طوال فترة حملها

استقبلت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" وأميرها هاري، مولودهما الأول "آرتشي هاريسون مونتباتن وندسور" مؤخرًا يوم 6 مايو وفي حين أن الثنائي الملكي أخفيا جنس مولودهما سرًا حتى موعد ولادته، إلا أنه يبدو أن ميغان ألمحت إلى ذلك أثناء فترة الحمل.

وبالإضافة إلى أناقة وجاذبية اطلالاتها المتنوعة خلال فترة الحمل، يبدو أن ميغان استغلت حسها الفني في اختيار أزيائها، للكشف أو التلميح بشأن جنس مولودها المُنتظر، دون حتى أن نلاحظ الأمر.

ومن خلال مجلتي "بوب شوغر" و"بيور واو"، وصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نستعرض لكِ أكثر من مرة ارتدت فيها ميغان ماركل الأزرق على مدار فترة حملها:

إطلالتها خلال زفاف الأميرة يوجيني

خلال حضورها حفل زفاف الأميرة يوجيني يوم 12 أكتوبر 2018، ارتدت ميغان فستان أزرق أنيق ومعطف باللون الكحلي من توقيع "جيفانشي"، وأكملت اطلالتها بحذاء من "مانولو بلانيك" وقبعة من "نويل ستيورات".

فستان كحلي دون أكمام

خلال جولتها الملكية في سيدني وبعد أيام من إعلان حملها، بدت في غاية الانتعاش والجاذبية بفستان كحلي من توقيع "ديون لي" وحذاء أنيق بنفس اللون، وذلك في يوم 18 أكتوبر 2018.

فستان يجمع بين درجتين من الأزرق

خلال زيارتها مدرسة "ماكارثر" الثانوية للبنات في سيدني يوم 19 أكتوبر 2018، ظهرت ميغان بإطلالة شبابية بفستان أنيق من توقيع "روكساندا" تميز بالجمع بين درجتين من الأزرق.

فستان الكاب السماوي

في إطلالة أنيقة وُصفت فيها بـ "السندريلا"، تألقت دوقة ساسكس أثناء حضورها حفل عشاء رسمي في "سوفا" عاصمة جزر فيجي يوم 23 أكتوبر 2018، حيث ارتدت فستان كاب أزرق أنيق من توقيع "صافيا".

اطلالة عصرية بالفستان القميص

في 26 أكتوبر العام الماضي، اعتمدت ميغان اطلالة بسيطة عصرية من توقيع "فيرونيكا بيرد" كان بطلها فستان قميص ذو درجة زاهية من الأزرق، وذلك أثناء زيارتها مدرسة "تونغو" في دولة تونغا.

سويتر وتنورة ذات كسرات

خلال جولتها الملكية في " روتوروا" في نيوزلندا يوم 31 أكتوبر 2018، اختارت ميغان الكحلي بطل اطلالتها المونوكروم من توقيع "جيفانشي".

فستان كحلي ذو كشاكش

في نفس اليوم في 31 أكتوبر العام الماضي، وأثناء لقائها مع رئيسة وزراء نيوزلندا "جاسيندا أرديرن" في المتحف التذكاري لحرب أوكلاند، ارتدت ميغان فستان كحلي جذاب ذو كشاكش من تصميم "أنطونيو بيرداري".

إطلالة من توقيع "جيفانشي"

خلال حضورها " يوم المحاربين القدامى" في كنيسة وستمنستر يوم 11 نوفمبر 2018، ارتدت ميغان تصميم مميز باللون الكحلي من توقيع "جيفانشي" نسقتها مع قبعة من "ستيفن جونز".

إطلالة من توقيع "فيكتوريا بيكهام"

خلال حضورها قداس الكريسماس في العام الماضي، ارتدت ميغان فستان ومعطف طويل باللون الكحلي من تصميم "فيكتوريا بيكهام".

فستان براق من الباييت

في 16 يناير هذا العام، لفتت ميغان الأنظار بفستان كحلي براق من الباييت من تصميم "رولاند موريت" خلال حضورها عرض لـ "سيرك دو سوليه" في لندن.

اطلالة عصرية بالبليزر

خلال زيارتها لمدرسة في قرية "أسني" في المغرب يوم 24 فبراير، اختارت ميغان اكمال اطلالتها ببليزر كحلي طويل.

فستان أزرق منقوش

في إطلالة مميزة من توقيع "كارولينا هيريرا"، ارتدت ميغان هذا الفستان الفضفاض أثناء لقائها للعاهل المغربي، الملك "محمد السادس" في مقر إقامته الملكي في الرباط يوم 25 فبراير.

إطلالة أخرى بالبليزر

فاجأت ميغان الحضور بظهورها في حدث WE Day UK يوم 6 مارس، برفقة الأمير هاري، وارتدت حينها بليزر كحلي قصير نسقته مع بنطلون وتوب باللون الأسود.

المزيد من إطلالات المشاهير:

نادين نجيم تعود لأنوثتها ونوال الزغبي تحن للسبعينيات في الشهر الماضي (صور)

صيحات تنبأت بها آنا وينتور قبل ازدهارها بـ 20 عامًا..شاهدي بنفسك (صور)

نقشة الورود تشكل هوس لكاترينا كيف.. شاهدي بنفسك (صور)