ممارسة رياضة رفع الأثقال ساعة أسبوعيًا تحافظ على صحة القلب

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن ممارسة رياضة رفع الأثقال لمدة ساعة أسبوعيا تخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري إضافة إلى الحد من ارتفاع الكوليسترول في الدم.

وأثبتت الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة ولاية آيوا الأمريكية من خلال رصد التأثيرات العلاجية لرياضة رفع الأثقال على صحة القلب لـ 13 ألف بالغ أن ممارسة هذه الرياضة لمدة ساعة أسبوعيا خفضت خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية بنسبة تتراوح من 40 إلى 70 بالمئة.

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وقال الدكتور دك تشول لي قائد فريق البحث: “قد يعتقد الناس أنهم بحاجة إلى قضاء الكثير من الوقت في رفع الأثقال لكن أقل من 5 دقائق قد تكون فعالة في الحفاظ على صحة القلب”.

وأوضح أن العضلات هي محطة الطاقة التي تحرق السعرات الحرارية وبناء العضلات لا يساعد على تحريك المفاصل والعظام فقط بل يساعد أيضا على الوقاية من السمنة وتوفير فوائد طويلة الأجل لصحة الجسم.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم.

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