على مائدة الميلاد... طريقة تحضير رقائق الجبنة

بالفعل, تعتبر هذه الجبنة احدى الأجبان الصحيّة لأنها تحتوي على نصف كمية الدهون. فمثلاً، يحتوي 30 غراماً من جبنة الموزاريلا القليلة الدسم على 4.5 غرامات من الدهون مقارنةً بـ 7.2 غرامات من الدهون في 30 غراماً من جبنة البارميزان و 8 غرامات في جبنة الـ "Blue Cheese" و غيرها من الأجبان.

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توفّر جبنة الموزاريلا بعض المعادن والفيتامينات حيث يوجد في كل 30 غراماً من جبنة الموزاريلا القليلة الدسم:

-22% من المدخول اليومي الموصّى به من الكالسيوم الضروري للحفاظ على ضغط الدم الطبيعي. هذا المعدن يساعد أيضاً في تقلص واسترخاء العضلات وتخثر الدم وبناء وحماية العظام والأسنان.

-13% من المدخول اليومي الموصّى به من معدن الفوسفات. يساعد هذا المعدن في بناء وحماية العظام والأسنان. بالإضافة الى ذلك، يساهم في تحويل الطعام إلى طاقة وإنتاج الحمض النووي.

-5% من المدخول اليومي الموصّى به من معدن الزنك أو النحاس الذي يضطلع بدور مهم في جهاز المناعة، بالإضافة الى أنه يساعد في صنع خلايا الدم الحمراء.

-4% من المدخول اليومي الموصّى به من فيتامين B12. ويلعب هذا الفيتامين دوراً أساسياً في صحة البشرة والأظافر والدماغ، كما يساعد في تحويل الطعام إلى طاقة.

-تعتبر جبنة الموزاريلا أيضا مصدراً جيداً لفيتامين B7 أو “Biotin” الضروري لصحّة العظام و الشعر.

يتم توفير كل هذه المعادن والفوائد في 30 غراماً من هذه الجبنة البيضاء. ويرافق هذا أيضاً 70 سعرة حرارية و 7 غرامات من البروتين.

تحضير الرقائق بطريقة صحية

عند التبضع وتحضير الرقاقات، اتبعي هذه النصائح لضمان تحضير رقاقات بالجبن بطريقة صحية:

-عند تصفّح الملصق الغذائي:

1.اختاري الجبنة القليلة بالصوديوم أو التي تحتوي على أقل من 200مغ من الصوديوم.

2.اختاري الجبنة قليلة الدسم أو التي تحتوي على أقل من 5 غرامات من الدهون.

-اشوي الرقاقات بدلاً من قليها لتقليل السعرات الحرارية وتكون أكثر صحية. سيقلل الشوي من كمية السعرات الحرارية بنحو 70 سعرة حرارية للحبة.