اصنعيه بنفسك: زبدة الشيا والزنجبيل لجسم رطب

اصنعيه بنفسك: زبدة الشيا والزنجبيل لجسم رطب

المكونات:

½ كوب زبدة الشيا

½ كوب زيت جوز الهند

2 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

1 ملعقة صغيرة قرفة

2 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

الطريقة:

أضف زيت جوز الهند وزبدة الشيا إلى قدر صغيرة. يذوب على حرارة منخفضة حتى يمزج جيدا. أخرج القدر من النار واتركه حتى يبرد بدرجة حرارة الغرفة.

يضاف الخليط إلى الوعاء ويوضع في البراد لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

يرفع عن النار وتُضاف القرفة ومستخلص الفانيليا والزنجبيل المطحون. باستخدام خلاط اليد تخلط المكونات لمدة (2-3 دقائق).

تؤخذ مغرفة من كريم زبدة الجسم في وعاء، مثل جرة. احتفظ بزبدة الجسم في درجة حرارة الغرفة لمدة 6 أشهر تقريبًا.