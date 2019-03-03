وصفات منزلية للتخلص من الكتف المتجمد

يعرف عجينة الكركم في جميع أنحاء العالم بقدراتها القوية المضادة للالتهابات، وهي سهلة التحضير والاستخدام. يمكن تطبيقها يوميًا على الكتف لتحسين عملية الشفاء الطبيعية، في حين تقلل أيضا من الإلتهاب والألم.

2- زيت جوز الهند

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة والدهون الصحية وغيرها من المركبات المضادة للالتهابات الموجودة في زيت جوز الهند على تخفيف التورم في الكتف وتعزيز نمو العضلات في المنطقة.

3- زيت بذور الخردل

يمكن تطبيق زيت الخردل الدافئ عدة مرات كل يوم للحد من الألم والالتهاب في الكتف، مع تعزيز القوة والحركة في هذه المنطقة.

4- الزنجبيل

سواء كنت تستخدم الزنجبيل الخام في كتفك أو شرب شاي الزنجبيل، فإن هذا المركب المضاد للأكسدة والمضاد للالتهابات هو خيار ممتاز للتخفيف من أعراض الكتف المتجمدة.

التمارين الرياضية لكتف متجمد:

أفضل تمرين لكتف متجمد هو في الواقع مزيج من التمدد والتمارين الرياضية، حيث أن القيام بهذا الأخير يمكن أن يكون خطيرًا دون البدء بالأول، سوف تحتاج إلى البدء بتمديد الكتف بمختلف الإمتدادات في كل اتجاه - فوق رأسك ، إلى الجانب ، خلفك وفي دوائر كبيرة وفضفاضة.

القيام بتمارين ذات تأثير منخفض، مثل السباحة أو رفع الأثقال الخفيف جدًا، يمكن أن يساعد في تقوية المنطقة دون إجهاد العضلات والأوتار والأنسجة.