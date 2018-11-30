هل تواجه صعوبة حفظ المعلومات الجديدة.. إليك السبب!

نصادف في حياتنا الكثير من الأشخاص الذين لا يتذكروننا ويرتبط كلامهم بذكريات قديمة وصعوبة حفظ وتخزين المعلومات الحديثة، إنه الزهايمر.

الزهايمر مرض يصيب الدماغ تنكسي (أي لا يحدث تراجع للمرض، ويستمر مدى الحياة).

سبب المرض:

1-ضمور في الخلايا وموت الخلايا العصبية التي تستخدم الناقل العصبي استيل كولين الذي له دور في تخزين الذاكرة واسترجاع المعلومات.

2-تلعب الوراثة دور في هذا المرض.

3-التقدم في السن.

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الأعراض:

1-فقدان الذاكرة و القدرة على المحاكمة العقلية.

2-صعوبة في اللغة والتكلم.

3-صعوبة القدرة على حل المشكلات وإجراء العمليات الحسابية.

4-تكرار نفس الأسئلة و لكن المصاب يشعر وكأنه أول مرة يسأل عنها.

5-تقلب المزاج.

العلاج:

- لا يوجد علاج لمرض الزهايمر، إنما العلاج يتضمن تحسين الحالة للمريض دون علاج السبب، ذلك لأن الخلايا العصبية غير قادرة على التجدد وتعويض التالف منها.

-يمكن تغيير نمط الحياة والعادات الصحية وتخفيف التوتر والقلق، ممارسة الرياضة.

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