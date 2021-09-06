سبعة مسابح رائعة لا بدّ من زيارتها مع نهاية فصل الصيف

بيان صحفي

إليك مجموعة من سبعة مسابح رائعة لا بدّ لك من زيارتها هذا الصيف، بدءاً من المسابح بمياهها الزرقاء الرقراقة المطلّة على المحيط الهندي وصولاً إلى المسابح التي تبعث على الاسترخاء بين أحضان الطبيعة.

1- اختبر تجربة الغوص في مياه المسبح الشهير ومترامي الأطراف بين رحاب منتجع مانجو هاوس سيشل الذي شيّده مصوّر الأزياء الإيطالي الشهير جيان باولو باربيري كمنزل عائلي في الأساس.

منتجع مانجو هاوس سيشل الذي يعدّ واحة حصرية خلابة توفّر لضيوفها تجربة آسرة وراقية مستوحاة من ثقافة جزر السيشل. يقع منتجع مانجو هاوس سيشل على الشاطئ الجنوبي لجزيرة ماهي، والذي يتميز بمياهه المتلألأة النقية.

يقدّم منتجع مانجو هاوس ملاذاً لا مثيل له، حيث يتسنى للضيوف استكشاف مناظر ماهي الخلابة والاستمتاع بكرم الضيافة من خلال خيارات خدمة تقدم بعناية خاصة، كما يمتدّ المنتجع على طول خليج آنس أو بول بلو الذي يتميز بمياهه الضحلة المتلألئة.

يقع هذا الملاذ الرائع بين أشجار الفاكهة التي تمتاز برائحتها الفوّاحة ويوفر أجواء مميزة يشعر فيها الضيوف وكأنهم في راحة منزلهم بين أحضان موقعٍ خاص ومنعزل، والذي تمّ بناؤه أساساً كمنزل عائلي على يد المصوّر الإيطالي الشهير جيان باولو باربيري.

يستطيع الضيوف الاسترخاء بجانب هذا المسبح المبهر أو التمتع بمناظر المحيط الهندي اللامتناهية ليختبروا تجربة ملؤها البساطة والرقي في آنٍ واحد.

2- روّح عن نفسك بجانب المسبح وسط الحدائق الخضراء الغنّاء في روما كافاليري، منتجع والدورف أستوريا

يستكنّ روما كافاليري، منتجع والدورف أستوريا في واحة خضراء على رأس تلّة في حيّ روماني سكني مطلّ على المدينة ممّا يجعل منه ملاذاً مميزاً لتمضية عطلة إيطالية من العمر هذا الصيف.

تحيط بالمسبح المتلألئ الحدائقُ الغنّاء لتشكّل معاً مشهدية فاخرة من الألوان الزرقاء والخضراء ويستقبل الضيوف ليستمتعوا بفصل الصيف. تفتح الاستراحة بجانب المسبح أبوابها لتقديم المقبلات والوجبات السريعة وتشكيلة من المرطّبات والمشروبات، بما في ذلك الآيس كريم المحضّر على الطريقة المنزلية.

3- تأمّل إطلالات لا تُحجب على البحر الأيوني من منتجع ألتيما كورفو

يتربّع منتجع ألتيما على سفح تلّ مهيب مطلّ على البحر الأيوني، وهو عبارة عن فيلا على واجهة البحر تستكنّ في جزيرة كورفو اليونانية، المعروفة باسم الأرض الزمرّدية. يشكّل منتجع ألتيما كورفو المسكن الشاطئي الأوّل للعلامة ويوفّر ملاذاً مثالياً للضيوف الذين ينشدون عطلةً باعثةً على الاسترخاء بين رحاب فردوس يوناني تعمّه أجواء من السكينة التامة.

كما يوفّر المنتجع إطلالاتٍ بانوراميةً على الساحلين اليوناني والألباني، ويكتنف فيلا رئيسية وفيلا للضيوف مع 6 غرف نوم بحمّامات داخلية، وشرفات وترّاسات خاصة مشرفة على البحر .

يُعتبر المسبحان متراميا الأطراف اللذان يبلغ طولهما 20 متراً إضافةً مميزةً إلى الترّاس الفسيح. فهما يقعان على مستويات منفصلة من الترّاس، إنّما تفصل بينهما بضع خطوات، ما يمنح الضيوف فرصةً للتعارف والتواصل مع بعضهم البعض أو الانغماس في أجواء من السكينة التامة. كذلك، تكتنف الفيلا صالتين خارجيتين للاسترخاء ومساحة لتناول الطعام في الهواء الطلق، وتوفّر بالتالي وجهةً مثاليةً لاحتساء المشروبات المنعشة والتلذّذ بأطايب من مطابخ البحر الأبيض المتوسّط مع منظر المغيب الخاطف للأنفاس فوق البحر الأيوني

4- اختبر تجربة ملؤها الخصوصية مع إطلالاتٍ لامتناهية على المحيط الهندي في منتجع وسبا إميرالد المالديف

تم تصميم منتجع وسبا إميرالد المالديف ليتناغم تماماً مع الطبيعة المحيطة به، باستخدام مواد مثل الخيزران والأحجار الطبيعية وأوراق لانغي لانغي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة. يزاوج المنتجع بين المشاهد الاستوائية والتصاميم العصرية ليختبر الضيوف تجارب جديدة ومميّزة تُحفر في أذهانهم.

يقع هذا المنتجع الفاخر الذي يقدّم خدمات متكاملة في را أتول، ويحيط به 1.5 كلم من الرمال البيضاء النقية على جزيرة غنّاء وخاصّة تفترش مساحة 20 هكتاراً. كذلك، تقع الفيلا الرئاسية المقامة فوق المياه حصرياً بجوار رصيف بحري ويحيط بها البحر بمياهه الفيروزية، كما تحتوي على مسبح خاص يمتد من داخل الفيلا إلى خارجها لتشعر وكأنه جزء من المحيط عندما تسبح فيه.

5- اختبر تجربة السباحة في أطول مسبح في المنطقة في ذا شيدي مسقط

يبعث التصميم الحالم الذي تتمتع به مباني منتجع ذا شيدي مسقط والمساحات المنسّقة المحيطة به شعوراً من السكينة في نفوس الضيوف. كما تطغى اللمسات الأنيقة التي تُعرف بها الهندسة المعمارية العمانية التقليدية والأنماط المزخرفة المستوحاة من الثقافة الآسيوية على الفندق لتمنحه طابعاً ملؤه البساطة والأناقة.

يشتهر المسبح هنا بأنه أطول مسبح عائلي في المنطقة إذ يمتد على مسافة 103 أمتار، ويمنح الضيوف فرصة الترويح عن أنفسهم بين أحضانه. كما توفّر استراحة ذا لونغ بول كابانا بجانب المسبح للضيوف فرصة تجديد نشاطهم بعد السباحة والتلذذ بأشهى الأطباق اليابانية والآسيوية الكلاسيكية المحضّرة بلمسة عصرية. ويستطيع الضيوف تأمّل مياه مسبح ذا لونغ الرقراقة التي تتماهى مع مياه خليج عُمان بينما يتناولون أطباق السوشي والساشيمي اليابانية اللذيذة في راحة الكابانا الخاصة بهم.

6- واحة على سواحل الأبيض المتوسط يقدمها فندق ومنتجع مونتي كارلو باي لضيوفه من خلال حوض السباحة على شكل بحيرة

يقدم فندق ومنتجع مونتي كارلو باي، بموقعه المميز في إحدى أبرز الوجهات السياحية في أوروبا، لضيوفه حوض سباحة على شكل بحيرة بقاع مغطى بالرمال وتزينها شلالات وحدائق وتراسات لتشكل واحة وارفة على السواحل المتوسطية.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بمختلف المشروبات في ركن المشروبات قرب حوض السباحة أو على كراسي الاسترخاء وسط أجواء مميزة. وتقدم الوجهة لضيوفها خلال موسم الصيف مساحات لكبار الشخصيات حول البحيرة، يمكن تعديلها بالكامل لتوفير أعلى مستويات الخصوصية والراحة. وحصل حوض السباحة المميز على لقب أفضل حوض سباحة فندقي في أوروبا من قِبل جوائز بريكس فيليجياتير أواردز عام 2019.

7- منتجع والدورف أستوريا مالديفز إيثافوشي يوفّر أفضل أجواء الاسترخاء في حوض السباحة المخصص للعلاجات المائية

يدعو والدورف أستوريا مالديفز إيثافوشي زواره لتجربة السبا المائي، الذي افتُتح مؤخراً، حيث يوفّر علاجات مميزة في حوض السباحة المخصص للعلاجات المائية، وخدمات كونسيرج صحية هي الأولى من نوعها في المالديف، فضلاً عن جلسات السبا الفريدة وسط الحديقة الوارفة مع الإطلالات الخلّابة على المحيط الهندي.

أما حوض السباحة الممتد على مساحة 2,906 قدم مربعة، فيطل على مياه المالديف الفيروزية ويتألف من محطات مختلفة تم تصميم كل منها لعلاج جزء مختلف من الجسم، من بينها حوض علاجي وأحواض مياه ساخنة وأخرى مزودة بدُش وكراسي تدليك بمستويات متفاوتة من الشدة وبدرجات حرارة مختلفة لتخفيف تشنجات العضلات وتعزيز صحة الجهاز المناعي والدورة الدموية والاستقلاب وضمان التنعم بنوم هانئ. وسيحظى الضيوف بعد تجارب حوض السباحة العلاجي المتاحة لشخصين، والتي تتطلب الحجز المسبق، بفرصة الاستمتاع بوجبة غداء صحية في الحديقة مع جلسات تدليك أو تأمل أو يوغا.

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