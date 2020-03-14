شرائح الدجاج بالعسل والزنجبيل من المطبخ الآسيوي الزنجبيل مكون هام ومضاد للجراثيم والفيروسات والامراض.

المكونات:

600 جرام من شرائح الدجاج المخلي

التتبيلة:

ربع كوب من العسل

2 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج

2 ملعقة كبيرة خل تفاح

2 ملعقة كبيرة صوص صويا

2 ملعقة صغيرة زيت نباتي

ملعقة صغيرة بشر برتقال

ملعقة كبيرة ورشستر صوص

4 حص من الثوم المفروم

الصوص:

ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

2 ملعقة صغيرة نشا الذرة

2 ملعقة كبيرة ماء

الطريقة:

نخلط المكونات الأولى جيداً ثم يضاف اليها الدجاج وينقع في الثلاجة لمدة ساعتين أو طوال الليل. يرفع الدجاج من التتبيلة مع الاحتفاظ بالتتبيلة جانباً.

تدهن صينية الفرن بالزيت النباتي ثم ترص شرائح الدجاج وتوضع في فرن مسخن مسبقاً على حرارة 180 لمدة 20 دقيقة.

نصفي التتبيلة ثم توضع في وعاء على النار مع التقليب لبضعة دقائق.

نذيب النشا في الماء مع إضافة الملح والفلفل ثم تضاف الى التتبية على النار ونقلب لمدة دقيقتين ثم نصب الصوص في وعاء واسع ونضيف اليه قطع الدجاج وتقلب جيداً.

نضع قطع الدجاج في مقلاة واسعة ونقلب لبضعة دقائق حتى تكتسب اللون البني ثم تقدم ساخنة.