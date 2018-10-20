شوربة الجبن والبروكلي
شوربة الجبن والبروكلي
شوربة الجبن والبروكلي، شوربة صحية، غنية ومناسبة لفصل الخريف...
المكونات:
4 أكواب من البروكلي المفروم
1 بصلة صغيرة مكعبات
1 ½ أكواب مرقة الخضروات
1 ملعقة صغيرة من الثوم مفروم
3 أكواب من جبنة الشيدر الحادة المبشورة
¾ كوب كريمة ثقيلة
ملح وفلفل حسب الذوق
الطريقة:
في قدر كبيرة الحجم على نار متوسطة ، قم بتقليب المرقة، والبصل والقرنبيط والثوم معاً لمدة 5 دقائق.
عندما يبدأ بالغليان نخفض الحرارة، ونغطيها لمدة 10 دقائق.
تضاف الكريمة مع الاستمرار في الطبخ لمدة 3-5 دقائق.
يضاف الجبن ويقلب، حتى يصبح سلسا (حوالي 1-2 دقيقة). يضاف الملح والفلفل حسب الذوق.
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