شوربة الجبن والبروكلي

شوربة الجبن والبروكلي، شوربة صحية، غنية ومناسبة لفصل الخريف...

المكونات:

4 أكواب من البروكلي المفروم

1 بصلة صغيرة مكعبات

1 ½ أكواب مرقة الخضروات

1 ملعقة صغيرة من الثوم مفروم

3 أكواب من جبنة الشيدر الحادة المبشورة

¾ كوب كريمة ثقيلة

ملح وفلفل حسب الذوق

الطريقة:

في قدر كبيرة الحجم على نار متوسطة ، قم بتقليب المرقة، والبصل والقرنبيط والثوم معاً لمدة 5 دقائق.

عندما يبدأ بالغليان نخفض الحرارة، ونغطيها لمدة 10 دقائق.

تضاف الكريمة مع الاستمرار في الطبخ لمدة 3-5 دقائق.

يضاف الجبن ويقلب، حتى يصبح سلسا (حوالي 1-2 دقيقة). يضاف الملح والفلفل حسب الذوق.