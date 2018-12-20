شوربة السبانخ الشتوية .. من أطيب المقبلات الساخنة

يعدّ السبانخ من الأكلات المميزة فى فصل الشتاء، فهو يمدّ الجسم بالطاقة والفائدة الغذائية، تعلمي تحضير أطيب المقبلات الساخنة على سفرتك.



المقادير: - الزبدة : 3 ملاعق كبيرة.

- البصل : 1 حبة (مفروم).

- السبانخ : 4 اكواب (طازج ومفروم).

- الماء : نصف كوب.

- طحين : 4 ملاعق كبيرة.

- مرق دجاج : مكعب.

- حليب : 8 اكواب.

- ملح : نصف ملعقة صغيرة.

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة. طريقة تحضير شوربة العدس الأصفر الشهية



طريقة التحضير: 1. سخني الزبدة في قدر كبير وسميك على النار وقلبي البصل فيه حتى يذبل. 2. أضيفي السبانخ والماء وقلبي حتى يصبح السبانخ طرياً. 3. أضيفي الطحين وحركي لمدة دقيقة. 4. أضيفي الحليب بالتدريج مع التحريك حتى يصبح المزيج ناعماً وغير متكتل. 5. أضيفي مكعب مرق الدجاج الملح والفلفل واتركي المزيج حتى يغلي. 6. صبي المزيج في محضرة الطعام أو الخلاط لتهرسيه ويصبح كالكريمة. 7. أعيدي المزيج للقدر وسخنيه ثم اسكبي في أطباق الشوربة وزيني الوجه بجبنة البارميزان المبشورة حسب الرغبة. للمزيد من الوصفات:

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