شوربة القرع بالكريمة
المكونات:
2 باوند القرع المقطع مكعبات
2 كوب من الدجاج أو مرق الخضار
3 ملاعق كبيرة زيت
1 حص ثوم مفروم
1 كراث مفروم
1 علبة بخر الحليب
¼ ملعقة شاي قرفة
ملح وفلفل
¼ ملعقة شاي فلفل حار
برش البرتقال
الطريقة:
يسخن الفرن إلى درجة 400. توضع مكعبات القرع مع 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون؛ تتبل بالملح والفلفل الأسود على ورقة الخبز على صينية. يشوى حتى يصبح القرع طرياً ولونه بني فاتح ، من 25 إلى 30 دقيقة ، مع التحريك مرة أو مرتين.
في الخلاط ، يضاف القرع والمرق. ويهرس.
في وعاء كبير ، تسخن 1 ملعقة كبيرة من الزيت على حرارة متوسطة عالية. يضاف الثوم والكراث. يطبخ لمدة 2-3 دقائق. يضاف خليط القرع المهروس ، والحليب المبخر ، القرفة ، الفلفل الحار. يقلب، يضاف الملح والفلفل حسب الذوق. يطهى لمدة 5 دقائق إضافية أو حتى يسخن.
يقدم مع برش البرتقال والفلفل المطحون الطازج.