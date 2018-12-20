شوكولاتة ساخنة مع المارشميلو
شوكولاتة ساخنة مع المارشميلو
ستشعرك هذه الشوكولاتة الساخنة بالدفء من الداخل إلى الخارج! إنها عملية سهلة ، فهو مصنوع من خيارات خالية من الألبان - وهو مثالي لحفلات أعياد الميلاد!
المكونات:
5 أكواب من الحليب كامل الدسم
1 كوب كريمة
¾ كوب سكر
½ كوب رقائق الشوكولاتة نصف حلوة
½ كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى
1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
1كوب ميني مارشملو
تعليمات
في طنجرة الطبخ البطيء ، يخفق الحليب والقشدة والسكر ورقائق الشيكولاتة ومسحوق الكاكاو حتى يذوب مسحوق الكاكاو.
تُسخن على نار خفيفة لمدة ساعتين ، حتى تذوب الشوكولاتة ويتم تسخين الشوكولاتة الساخنة.
تضاف الفانيليا وفوقها المارشملو المصغرة. يغطى الغطاء ، ويترك ليطبخ على البطيء ، ويترك لمدة 5 دقائق حتى يصبح المارشملو طريًا. ويقدم.
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