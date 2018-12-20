شوكولاتة ساخنة مع المارشميلو

ستشعرك هذه الشوكولاتة الساخنة بالدفء من الداخل إلى الخارج! إنها عملية سهلة ، فهو مصنوع من خيارات خالية من الألبان - وهو مثالي لحفلات أعياد الميلاد!

المكونات:

5 أكواب من الحليب كامل الدسم

1 كوب كريمة

¾ كوب سكر

½ كوب رقائق الشوكولاتة نصف حلوة

½ كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

1كوب ميني مارشملو

تعليمات

في طنجرة الطبخ البطيء ، يخفق الحليب والقشدة والسكر ورقائق الشيكولاتة ومسحوق الكاكاو حتى يذوب مسحوق الكاكاو.

تُسخن على نار خفيفة لمدة ساعتين ، حتى تذوب الشوكولاتة ويتم تسخين الشوكولاتة الساخنة.

تضاف الفانيليا وفوقها المارشملو المصغرة. يغطى الغطاء ، ويترك ليطبخ على البطيء ، ويترك لمدة 5 دقائق حتى يصبح المارشملو طريًا. ويقدم.