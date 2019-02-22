قواعد هامة لتحسين صحة طفلك.. تعرفي عليها!

إذا كان الأطفال يحصلون على رعاية جيدة فإنهم لا يزالون يمرضون فهذا أمر طبيعي (shutterstock.com)

أحد أكبر المخاوف الآباء هو أن هناك شيء خاطئ مع طفلهم، يخفاون بشدة على صحة الطفل حيث يقاس كل نفس يأخذه الطفل ونكون شديدي الملاحظة لنموهم وتغيراتهم الجسدية.

وفي هذا الموضوع نقدم لكم أهم الحقائق حول صحة الأطفال، والتي يجب على جميع الآباء معرفتها حيث سوف تساعدهم في رفع كفاءة صحة أطفالهم، وفق ما نشره موقع "webteb".

من أجل التأكد من نمو الطفل بطريقة صحية وقادرة على محاربة الفيروسات والبكتيريا، يجب أن تخلق الظروف الأكثر راحة لتطوير جهاز المناعة، من أجل القيام بذلك حاول الإبقاء على الرضاعة الطبيعية للطفل حتى 6 أشهر على الأقل.

هل تؤثر الهواتف الذكية قبل النوم على صحة الأطفال؟

ويجب خلق ظروف مريحة في المنزل (مع درجة حرارة لا تزيد عن 72 درجة فهرنهايت)، الرطوبة لا تقل عن 50 ٪ ، وتهوية الغرفة بانتظام، والمشي خارج المنزل هام جدا لصحة الطفل وكل يوم حيث من المفترض عدم إهمال النشاط البدني، تأكد من أن الطفل ينام بشكل جيد وكاف.

قد تختفي بعض المشاكل الصحية التي قد يتعامل معها الآباء والأمهات مع الأطفال من تلقاء أنفسهم مع نمو الطفل دون الحاجة إلى أي تدخلات طبية، خاصة أن بعضها قد يكون مرتبط بأمور نفسية، على سبيل المثال عدم تحمل الطعام أو المغص.

وإذا كان الأطفال يحصلون على رعاية جيدة فإنهم لا يزالون يمرضون، هذا أمر طبيعي وهذا مهم أيضا لجهاز المناعة لأنه يكيف نفسه لمواجهة تلك الأمراض، ولكن في ذات الوقت يجب على كل والد أن يكون على دراية بأعراض الأمراض الأكثر شيوعا والتي تتطلب الاتصال بأخصائي في أقرب وقت ممكن، مثل الالتهاب الرئوي وصعوبة في التنفس، وتغير لون البشرة.