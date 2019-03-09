إلى جانب التدليك والتمارين الرياضية.. وصفات منزلية لعلاج عرق النسا

الوصفات الطبية:

الحقن

يمكن لنوع من الحقن تقوية العضلات المحيطة وتقليل الالتهاب في أسفل الظهر ولكن لا يمكن إعطاؤها كثيرًا، ويجب مراجعة الطبيب المعالج قبل استخدامها.

العلاج بالإبر

يمكن أن تساعد علاجات الوخز بالإبر العادية في إعادة توجيه تدفق الطاقة والنبضات العصبية في الظهر، بالإضافة إلى عقدة العضلات "غير المتشابكة" وتخفيف العديد من أعراض عرق النسا الشائعة، وهذه أيضًا يمكننا مراجعة الطبيب المعالج.

الوصفات المنزلية :

كثير من الناس يفضلون العلاجات المنزلية لعرق النسا، بدلًا من الحقن، والمستحضرات الطبية، مثل الكركم، جذر فاليريان، بذور الحلبة وتجنب وضعية النوم السيئة وتدخين السجائر.

الكركم:

الخصائص المضادة للالتهابات من هذه العشبة، وذلك بفضل العنصر النشط، الكركمين، يمكن أن تصنع في عجينة وتطبق مباشرة على أسفل الظهر ، والتي يمكن أن تهدئ ألم عرق النسا.

نوعية النوم:

قد يؤدي النوم على فراش غير لائق، مثل مفرش أو شديد النعومة، إلى توتر العضلات وتوترها على العصب الوركي.

تدليك: ما هي وضعية النوم الأمثل لتخفيف آلام الظهر؟ الطريقة الأكثر شعبية لآلام عرق النسا هو العلاج بالتدليك في أسفل الظهر ، الأرداف والساقين، لأن هذا سيساعد على تلطيف التهاب العضلات وتحفيز الشفاء في المنطقة. العلاج الساخن والبارد: يمكن أن تساعد الكمادات الباردة والساخنة المتناوبة على بقعة ألم عرق النسا على ضبط العضلات، وتهدئة الأعصاب، وتقليل الألم وتورم ظهرك بشكل عام.

تمارين لعرق النسا:-

هناك عدد غير قليل من التمارين الفعالة التي يمكن أن تخفف من آلام عرق النسا وتقوية الظهر السفلي، بما في ذلك تمدد العمود الفقري، والسباحة واليوجا.

هذه ليست فقط تمارين ذات تأثير ضئيل، ولكنها تساعد أيضًا على تمديد المنطقة الدقيقة للظهر حيث ينقسم العصب الوركي وينتقل إلى الساقين. تحسين المرونة هنا لا يقدر بثمن من حيث منع هجمات عرق النسا في المستقبل وألم مهدئ في خضم اشتعال.