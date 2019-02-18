صياديّة السّمك على الطريقة اللّبنانيّة

صياديّة السّمك اللّبنانيّة

صياديّة السّمك اللّبنانيّة من الأكلات المشهورة، تحضّر بالسّمك المقلي والأرز البسمتي، طعمها لذيذ جداً، وتقدّم مع صلصة البندورة الحارّة وسلطة الطرطور، يحبّ تناولها الكثير من الأشخاص صغاراً وكباراً.

إليكم طريقة عمل صياديّة السّمك اللّبنانيّة:

مقادير صياديّة السّمك اللّبنانيّة:

- نصف كوب من الطّحين الأبيض، مضافة إليه رشّة فلفل أسود ونصف ملعقة صغيرة من البهارات ونصف ملعقة من الملح.

- كيلو من سمك الفيليه الأبيض المقلي.

- كوب ونصف من الزّيت النّباتي.

- ثماني حبّات من البصل متوسّطة الحجم ومقطّعة إلى شرائح.

- ملعقة كبيرة من الملح.

- كوبان من الأرز البسمتي ذي الحبّة الطّويلة.

- لتر من الماء المغلي.

- ملعقة كبيرة من عصير اللّيمون.

- نصف ملعقة صغيرة من الكمّون.

- ملعقة صغيرة من البهارات المشكّلة.

- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

- صنوبر مقلي للتزيين.

طريقة تّحضير صياديّة السّمك اللّبنانيّة:

- أولاً تبّلي السّمك مع الطّحين والبهارات واقليه، ثمّ اتركيه جانباً.

- ثم سخّني كميّة الزّيت واقلي فيه البصل إلى أن يصبح لونه ذهبياً ومقرمشاً.

- ثم أضيفي البهارات والملح وكميّة الماء واتركيه يغلي لمدّة خمس دقائق.

- ثم انقعي الأرز لمدّة خمس عشرة دقيقة، ثمّ صفّيه واغسليه جيّداً بالماء، وأضيفيه إلى الماء المغلي مع البصل، واتركي القدر على النّار لمدّة عشرين دقيقة.

- ثم اسكبي الصيّاديّة في صحن التّقديم وزيّنيها بقطع الفيليه والصّنوبر المقلي.

المزيد:

طبق السمك المشوي على الطريقة الإيرانية

شوربة السمك والبطاطا على طريقة منال العالم

طبق السمك بالزبدة والليمون