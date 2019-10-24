طبق البطاطا الحلوة بالجوز هو طبق جانبي مفضل في فصل الخريف!
المكونات:
3 أكواب مطبوخة ومهروسة البطاطا الحلوة
2/3 كوب سكر
½ كوب زبدة ، طرية
2 بيضة، مخفوقة
1 ملعقة صغيرة من الفانيليا
1 كوب حليب
إضافات:
1/3 كوب زبدة ، ذائبة
1 كوب سكر بني
½ كوب دقيق
1 كوب من جوز البيكان المفروم
الطريقة:
تسلق البطاطا الحلوة وتهرس.
يخفق السكر والزبدة والبيض والفانيليا والحليب حتى تصبح ناعمة ودسمة.
توضع في صينية مدهونة بالزبدة.
تخفق المكونات معا في وعاء صغير. يقلب ويخلط المزيج. ويوضع على البطاطا الحلوة.
يخبز لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 350.
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