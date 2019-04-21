طبيب البوابة: أسباب واعراض عرق النسا

تعاني الكثير من النساء من بمرض عرق النسا أو ما يسمى بألم العصب الوركي مما يسبب لهن المزيد من الأعراض المؤلمة والمتعبة للغاية. ومرض عرق النسا هو ناتج عن الضغط على العصب الوركي وهذا يسبب آلامًا حادة تمتد من طول العصب الوركي حتى أسفل الظهر مرورًا بمنطقة المؤخرة والأرداف وأسفل الساقين.

عادة ما يصيب مرض عرق النسا جانبًا واحدًا من الجسم، ولكن يمكن علاجه عن طريق تناول بعض الأدوية التي تخفف من الألم مع تناول العقاقير التي تساعد على ارتخاء العضلات، وفي خلال بضعة أسابيع ينتهي الألم. هناك بعض الحالات الشديدة التي تحتاج إلى التدخل الجراحي على الفور.

لكن ماهي أسباب الإصابة بمرض عرق النسا أو العصب الوركي؟

العوامل المرضية التي ينتج عنها الإصابة بعرق النسا مثل مرض الانزلاق الغضروفي أو ضيق العمود الفقري وانزلاق الفقرات مما يشكل الضغط الشديد على العصب الوركي ويساعد على تهييجه.

الأسباب الوراثية مثل ضعف في غضروف الفقرات القطنية مما يؤدي إلى سرعة حدوث الإنزلاق الغضروفي أو التهاب الفقرات.

الأسباب الأخرى مثل كثرة الجلوس على المقعد أو الانحناء لفترة طويلة، أو تناول المشروبات الغازية بكثرة.

أعراض مرض عرق النسا:

آلام شديدة في الظهر والأرجل

من أهم الأعراض التي تؤكد إصابة المرأة بمرض عرق النسا شعورها بالآلام الحادة والشديدة في منطقة أسفل الظهر، ويمتد الألم إلى الساقين والأرجل وخلف الفخذ وبطن الساق. يظهر هذا الألم خصوصًا أثناء الوقوف لفترة طويلة أو الجلوس أيضًا. يحدث الألم كذلك في منطقة المؤخرة، مما يجعل المريضة غير قادرة على الجلوس بشكل طبيعي وتلجأ الى الاستلقاء على ظهرها.

الشعور بالتنميل والتخدير

تشعر المرأة المصابة بمرض عرق النسا بالتنميل والوخز في منطقة القدمين. كما أنها تشعر وكأن ساقيها مخدرة ولا تملك القدرة على تحريكها، مع عدم الشعور بالأطراف من شدة التنميل. هذا إلى جانب الإحساس بألم شديد في عضلات القدم وعضلات الساق، ممّا يجعل الوقوف أو المشي صعباً للغاية. كما تشعر مريضة عرق النسا بالتعب والإجهاد الشديد في جميع جسدها مع الشعور بالألم والحرقان في عظامها. وهذا من شدة الضغط على العصب الوركي وتهييجه.

الشعور بالألم أثناء العطس أو السعال

أثناء العطس أو السعال تشعر المرأة بالألم الحاد والحرقان وكأنها صدمة كهربائية في منطقة الساق أو الظهر أو المؤخرة، فلا بد أن تعلم المرأة أن هذا مؤشر قوي للإصابة بمرض عرق النسا ولا بد من استشارة الطبيب على الفور.

مشاكل في البول والبراز

إذا لاحظت المرأة حدوث بعض التغيرات في عملية التبول أو البراز، مثل الشعور بالاحتقان والألم أثناء عملية التبول أو الشعور بالإمساك وعدم الارتياح فهذا يشير إلى وجود مشاكل في الجهاز البولي، الذي يتحكم في عمليتي البول والبراز. يكون السبب في هذه الحالة هو الإنزلاق الغضروفي الشديد المسبب لعرق النسا حيثُ يؤثر على الفقرات العصبية ويؤدي في حدوث مشاكل وعدم تحكم في التبول والتبرز.

علاج مرض عرق النسا:

هناك بعض الوسائل العلاجية الطبيعية التي تساعد على تخفيف ألم عرق النسا وتقليل الضغط على العصب الوركي. من أبرزها ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على ارتخاء العضلات وتحد من تشنجها، كما يمكنك تناول الكثير من المياه لأنها تساعد على زيادة رطوبة الجسم وتمنع إصابته بالالتهاب، وتساهم في تغذية الأعصاب الوركية. يمكنك تدليك المنطقة المصابة بالألم بكمادات الماء الساخنة التي تزيد من تدفق الدم وتنشيط الدورة الدموية في منطقة الورك والأرداف.