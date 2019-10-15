طبيب البوابة: كربوهيدرات مفيدة لخسارة الوزن

بعض الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن يسرعون في التخلص من الكربوهيدرات من حياتهم. في حين أنه من الصحيح أن هناك العديد من مصادر الكربوهيدرات التي تعد ضارة بالصحة والخصر، فليس من الجيد حقًا أن تدير ظهرك على جميع الكربوهيدرات.

وفيما يلي بعض الكربوهيدرات التي يجب عليك إعادة دمجها في نظامك الغذائي في حال كنت قد حظرتها بالفعل في حياتك. فهي غنية بالعناصر الغذائية وبالفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للاكسدة والألياف.

حبوب ذرة

يعتقد الكثير من الناس أن الذرة سيئة ، لكن هذا بعيد عن الواقع. فالذرة المعلبة المحملة بالصوديوم والعديد من المواد الكيميائية الأخرى سيئة بالفعل. اما النوع الذي يأتي من الطبيعة مباشرة إلى مطبخك فهو غني بالألياف وفيتامين C واللوتين الصديق للعين والزياكسانثين.

الموز

أجمل شيء في الموز هو أنه مصدر للطاقة المناسبة للأشخاص الذين يحافظون على الوزن . صحيح أن هذه الفاكهة الاستوائية تحتوي على السكر ، لكنه من النوع الطبيعي بالإضافة إلى جميع العناصر الغذائية الأخرى التي يعوضها الموز بسرعة. يحتوي الموز على فيتامين ب 6 والألياف والمنغنيز وبالطبع البوتاسيوم.

القرع

القرع منخفض بالسعرات الحرارية والألياف ، أما اليقطين فهو مصدر رائع للكربوهيدرات. لونه البرتقالي الجميل هو أيضا علامة واضحة على أنه محمّل بمضادات الأكسدة وهو مصدر غني للكاروتينات - أصباغ نباتية معروفة للمساعدة في مكافحة السرطان وأمراض العين.

البطاطا البيضاء

ربما تكون قد قرأت مرارًا وتكرارًا أنه يجب التخلص من أي منتج غذائي "أبيض". ومع ذلك ، البطاطا البيضاء هي استثناء. إنها مصادر ممتازة للكربوهيدرات الجيدة التي تنشط جسمك. بالإضافة الى فيتامين C والبوتاسيوم والألياف ، حيث يتركز معظمه على الجلد.

البازلاء الخضراء

البازلاء الخضراء مليئة بالألياف والبروتين ، وكذلك المغذيات النباتية التي لها خصائص مضادة للأكسدة رائعة ومضادة للالتهابات.

دقيق الشوفان

يوصي العديد من خبراء اللياقة البدنية بتناول وجبة من دقيق الشوفان على الإفطار ، وهم بالتأكيد على صواب. ذلك لأن دقيق الشوفان يساعد في تنشيط عملية الأيض في الصباح ويساعد في الحفاظ على مستوى السكر مستقراً في الدم. الشوفان محمل أيضًا بالألياف التي تمنع الإمساك وتساعد على تقليل الكوليسترول السيئ.