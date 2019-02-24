جنب النوم نهائيّاً بعد الأكل؛ لأنّ لهذه العادة قدرة على زيادة تراكم الدهون في الجسم

إن الوصول إلى الوزن المثالي من أهم الأمور التي تشغل بال الكثير من النساء والرجال، ويكون ذلك من خلال احتساب السعرات الحرارية اليومية التي يتناولها الشخص والعمل على تقليلها إلى أكبر حدٍ ممكن، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية، واتباع الأنظمة الغذائية المختلفة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال حرق الدهون بعد تناول الوجبات الغذائية اليومية.

وفي هذا المقال نقدم لكم طرق حرق الدهون بعد الأكل:

1- ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة، مثل: المشي، والركض، والقفز، والسباحة، بالإضافة إلى إمكانية ممارسة التمارين الخاصة بمناطق معينة من الجسم، مثل الكرش والأرداف.

2- تناول الأعشاب الطبيعية المختلفة، خاصةً تلك التي تتميّز بقدرتها على حرق الدهون، ومن أشهرها: الشاي الأخضر، والميرامية، والقرفة، والزنجبيل، حيث يمكن تناول أحد تلك المشروبات بعد وجبات الأكل بخمس أو عشر دقائق.

3- شرب ملعقة كبيرة من الخلّ بعد الأكل مباشرةً، مع إمكانية إضافتها إلى السلطات؛ والسبب في ذلك يعود إلى قدرة الخل على منع امتصاص الدهون في الجسم، وبالتالي التخلص منها عن طريق البراز، مع ضرورة عدم الإكثار من تناول الدهون؛ لأنّ لها العديد من الآثار الجانبيّة التي تعود بالضرر على صحة الجسم.

4- تجنب النوم نهائيّاً بعد الأكل؛ لأنّ لهذه العادة قدرة على زيادة تراكم الدهون في الجسم، وبالتالي الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة.

5- تناول الفاكهة والخضروات بعد الأكل ولكن بكميات محدودة؛ لاحتوائها على الألياف التي تساهم بدورها في هضم الدهون المختلفة وإخراجها، كما أنّها تمنع الأمعاء الدقيقة من امتصاص الدهون، مع ضرورة الابتعاد عن تناول الموز.

6- تناول كوب من اللبن أو الحليب؛ لاحتوائهما على الكالسيوم الذي يعتبر سبباً في حرق الدهون، كما يمكن تناول الأقراص الدوائية الصيدلانيّة من الكالسيوم.

7- شرب عصير الليمون؛ لاحتوائه على فيتامين ج الذي له القدرة على حرق الدهون.

8- شرب كميات وفيرة من الماء بعد تناول الطعام بنصف ساعة على الأقل؛ بسبب قدرة الماء على تسهيل عمليّة الهضم، والتخلص من الدهون.

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