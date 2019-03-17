6 طرق لكسب رضا الأم

كون ودود معها وذلك بأن تتعامل معها ببساطة وتواضع دون أية حواجز

رضا الوالدين واجب، ورضا الأم تحديداً هو الذي يوصلنا للجنة، لذا ابحثي عن أهم مفاتيح رضا وسعادة أمك واستخدميها دائماً فربما تكون هذه المفاتيح مجرد كلمة حلوة، أو بسمة، أو القيام ببعض الأعمال التي تُرضيها، وفيما يلي 6 طرق تكسب بها رضا أمك:

1- احرص على الاهتمام بكل ما يتعلق بها كأن تسألها عن أحلامها واهتماماتها، مع قيامك بمساعدتها ببعض الأعمال، وإن رأيتها متعبة أسأليها بلطف عن أسباب تعبها، وحاول تقديم المساعدة حتى لو بكلمة بسيطة.

2- أضحكها إذا رأيتها متعبة، حزينة، شاردة الذهن؛ أخبرها نكتة أو عن موقف مضحك، وذكرها بأيام الطفولة، ابتكر أي موقف يعمل على إدخال السعادة والبهجة على قلبها.

3- أعد لها مفاجأة أحضر لها هدية مناسبة، مثل باقة ورد أو هدية بسيطة، سواء كانت لديها مناسبة أو لا، أو اتصلي بها أثناء وجودك أو وجودها خارج المنزل وأخبرها أنك تشتاق إليها اليوم، أو خذها معك في نزهة أو لشراء ملابس، وغيرها.

4- كون ودود معها وذلك بأن تتعامل معها ببساطة وتواضع دون أية حواجز، وتودد إليها بعبارات الحب الدافئة، مثل: سلمت يداك على كل ما تصنعين لنا، وتصبحين على خير، أو أية عبارة دافئة.

5- لا تغضبها أبداً حاول دائماً الابتعاد عن كل ما يغضبها، حتى لو كانت هي المخطئة فحاول أن تناقيشيها بهدوء بعيداً عن أي انفعالات أو استفزاز، وتجنب كل ما يزعجها كأن تتركها وحيدة بسبب نومك الطويل، أو انشغالك خارج المنزل، أو قضاء ساعات طويلة على التلفاز.

6- خصص وقتاً للحديث معها كل يوم حدّثها عن أصدقائك، مغامراتك، أسرارك، فهي تحب أن تعرف عنك كل شيء، وتحب أن تكون قريبة منك جداً.

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