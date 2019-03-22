كريم ليلي لجفاف البشرة من صنع المنزل
تستحق البشرة بعض العناية والدلال وخاصة خلال الليل
بعد أن عانت طوال اليوم من عوامل الطقس والتلوث ومساحيق التجميل، تستحق بشرتك بعض العناية والدلال خلال الليل،إليك وصفة طبيعية بسيطة لتحضير كريم ليلي محلي الصنع لإنعاش وتغذية بشرتك الجافة، بحسب موقع توب 10 هوم ريميديز:
المكونات:
تفاحة
زيت الزيتون
ماء الورد
خلاط
سكين
إناء
ملعقة خلط
حاوية بلاستيكية أو زجاجية
طريقة التحضير:
1- قطعي التفاحة إلى نصفين، وأزيلي منها البذور.
2- قطعي نصفي التفاحة إلى قطع صغيرة، وضعيها في الخلاط مع إضافة نصف كوب من زيت الزيتون، وشغلي الخلاط لمدة 5 دقائق إل حين تجانس الخليط.
3- صبي الخليط في غلاية مزدوجة وسخنيه لبضع دقائق حتى يصبح دافئاً، وضعيه جانباً ليبرد، ثم أضيفي نصف كوب من ماء الورد.
4-في المرحلة الأخيرة، خزني الكريم الذي حصلتي عليه في حاوية معقمة.
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