طريقة وضع طلاء الأظافر المموج

طلاء الأظافر المموج

للحصول على طلاء الأظافر المموّج سوف تحتاجين إلى مزيل طلاء الأظافر (Acetone)، وإناء صغير، وضعي به الماء الدافئ، واختاري لوني طلاء أظافر شفاف، وتستطيعين اختيار العديد من الألوان، حسب الرغبة، وأعواد القطن التي تستخدم للأذن، وملقط، وإبرة أو أي دبوس رفيع، ومبرد، ومقص للأظافر.

وفي هذا المقال نقدم لكِ سيدتي طريقة لوضع طلاء الأظافر المموج:

- املئي الإناء بمقدار ثلاثة أرباعه بالماء الدافئ.

- ضعي نقطة من طلاء الأظافر في الكأس، فبداية يجب وضع اللون الأساسيّ الذي ترغبين أن يكون البارز في الشكل المموّج النهائي، وبسبب اختلاف الكثافة سيظل اللون على السطح وبسرعة نسبياً سوف يمتد حتى يملأ سطح الكأس أو الإناء بالكامل.

- أحضري لوناً آخر من طلاء الأظافر حسب الرغبة طبعاً وضعي منه نقطة في المنتصف أيضاً.

- إن رغبت بأكثر من لونين يمكن تكرار هذه الخطوة بالعدد الذي ترغبين به، في حال كانت تجربتك الأولى يفضل أن تستخدمي لونين كتجربة.

- أحضري أداةً حادة إبرة أو دبوس وقومي بدمج الألوان قليلاً لا تبالغي لتختلط الألوان ببعضها البعض دائماً تذكري أن تظل الألوان مفصولة فالأبيض مثلاً لا يختلط بالأحمر لينتج لوناً جديداً، لكنهم مع ذالك يتقاطعون، يمكن رسم شكل x أو نجمة بالدبوس فقط.

- ضعي أصبعك في الماء بلطف ثم ارفعيه ونظفي طلاء الأظافر الملتصق بالجلد حول الظفر، استخدمي أعواد القطن الخاصة بالأذن لتنظيف الجلد وحاولي القيام بذلك بسرعة قبل أن يجف الطلاء على جلدك، واعملي بحذر كي لا تفسدي الطلاء على الظفر.

- في حال لم تعجبك النتيجة النهائية على سطح الماء يمكن باستخدام الملقط نزعها والعمل من جديد.

- يمكن استخدام فرشاة مثل فرشاة محدد العيون ووضعها في علبة بودرة لامعة ووضعها على الظفر قبل أن يجف، على ألا تبالغي في هذه الخطوة فتخفين التموّج الجميل، ويمكن للحفاظ على البودرة اللامعة بأن تقومي في النهاية بطلاء الظفر بالطلاء الشفاف مرة أخرى.

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