دراسة جديدة : طفولتك الصعبة يمكن أن تؤذي أطفالك

يراعي الآباء المشاكل التي تعرّضوا لها في طفولتهم حتى لا ينقلوها إلى أبنائهم. وعلى الرغم من تجنّب أخطاء التربية قدر الإمكان، قد تسبب الطفولة الصعبة بعض المشاكل العقلية والنفسية، للأبناء على المدى الطويل.

وقد توصّلت دراسة جديدة أجريت في كلية طب الأطفال في جامعة كاليفورنيا إلى أن تعرّض أحد الوالدين لمعاملة سيئة، أو ظروف صعبة في طفولته، يجعل أطفاله أكثر عرضة للمشاكل النفسية والسلوكية.

واكتشف العلماء أن الشخص الذي عانى من طفولة صعبة، يصبح أطفاله أكثر عرضة للإصابة بتشتت الانتباه وفرط الحركة، وتزداد نسبة أصابتهم باضطرابات الصحة العقلية 4 أضعاف مقارنةً بالأطفال الآخرين.

وقال الباحثون إن النتائج تشير إلى أن تأثير الصدمات يمكن أن يمتد عبر الأجيال، حيث أن إصابة أحد الآباء باضطرابات نفسية كالاكتئاب أو القلق، يمكن أن يؤثر على تعاملهم مع أطفالهم والاستجابة لهم، ما يؤثر على الصحة العقلية للأطفال على المدى الطويل.