كيف تتفادي صرير "طقطقة" الركبة؟
طقطقة الركبة وحدها تعد أمراً عادياً لا يستدعي القلق (shutterstock.com)
الكثير منا يشعر بصرير في ركبتيه، أو صوت الطقطقة والفرقعة التي تنتج عن إحتكاك مفصل الركبة ببعضه، وهناك بعض الطقطقة التي تسبب ألم وأخري لا.
قال البروفيسور "سفين أوسترماير" إن طقطقة الركبة وحدها تعد أمراً عادياً لا يستدعي القلق؛ حيث غالبا ما يرجع سببها إلى وضع خاطئ للقدم أو ضعف عضلات الفخذ.
وأضاف جراح العظام الألماني أن طقطقة الركبة تستلزم استشارة الطبيب إذا كانت مصحوبة بآلام أو صرير، حيث يحدق بالمريض حينئذ خطر الإصابة بتآكل مفصل الركبة.
ويمكن مواجهة ذلك من خلال العلاج الطبيعي وممارسة الرياضات المناسبة كالسباحة وركوب الدراجات الهوائية وتمارين الأيروبيك والزومبا.
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