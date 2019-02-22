

وأضاف جراح العظام الألماني أن طقطقة الركبة تستلزم استشارة الطبيب إذا كانت مصحوبة بآلام أو صرير، حيث يحدق بالمريض حينئذ خطر الإصابة بتآكل مفصل الركبة.



ويمكن مواجهة ذلك من خلال العلاج الطبيعي وممارسة الرياضات المناسبة كالسباحة وركوب الدراجات الهوائية وتمارين الأيروبيك والزومبا.