لإنقاص الوزن.. ابتعدي عن هذه العادات الخاطئة

في حالات الحمية يجب علينا أن لانمتنع عن تناول الدهون لكن بشكل معتدل (shutterstock.com)

كما نعرف عند أتباع أي حمية غذائية قد نرتكب بعض الأخطاء دون أن ننتبه ولذلك لكي نحصل على جسم رشيق علينا أن لا نتجاهل وجبة الفطور فعدم تناول هذه الوجبة يؤدي إلى اضطرابات في معدلات الهرمونات المسؤولة عن عملية الهضم، مما يعرض الشخص لزيادة في الوزن أو نقصان.

وأيضآ التوقف عن الطعام لفترات طويلة يؤثر على هرمون “اللبتين” الذي يعمل على إرسال إشارات “الشبع” للدماغ موضحة أنه يجب تحديد الكميات في الوجبات الغذائية أثناء الـ”حمية غذائية”.

ريجيم الماء للتحكم بالشهية وتخسيس الوزن

كما في حالات الحمية يجب علينا أن لانمتنع عن تناول الدهون لأن الدهون ضرورية لتوازن الهرمونات في الجسم وهي مسؤولة عن عملية امتصاص بعض الفيتامينات، لذا يجب تناول الكميات اللازمة من الدهون خلال الوجبات.